Kia Sonet, tutti i valori del brand nel B-suv sotto 4 metri

Ancora una settimana e Kia accenderà i riflettori su un modello inedito, il B-suv Sonet, che rappresenta un ulteriore elemento di forza nella strategia di espansione globale della Casa sudcoreana. Lungo meno di 4 metri, Sonet è stato immaginato e realizzato per soddisfare la crescente domanda di suv nel mondo, e in particolare in un segmento che è 'centrale' in alcuni mercati emergenti, come quello indiano, dove questo modello verrà lanciato a partire dal 7 agosto.

Fortemente ispirato alla concept con lo stesso nome che era stato svelato all'inizio di febbraio al New Delhi, il nuovo suv compatto di Kia non si allontana dal Dna stilistico dell'azienda, ma mostra alcuni interessanti dettagli che non solo offrono a questo nuovo modello un 'tono' dinamico e raffinato, ma anticipano anche una possibile evoluzione del design di altri prossimi modelli Kia. E' il caso della mascherina Tiger Nose che si allarga verso l'esterno inglobando i gruppi ottici, che a loro volta creano una nuova firma luminosa. L'insieme è muscoloso, sportivo e personale, nonostante una lunghezza inferiore di 14 cm rispetto alla Stonic che è il modello d'ingresso europeo nel mondo dei crossover-suv Kia. Molto ben realizzato anche l'interno così come appare nel bozzetto con guida a destra (per l'India): si notano soluzioni e linee degne di modelli di fascia superiore, come il sistema di infotainment con grande schermo da 10,25 pollici, la strumentazione digitale, il volante multifunzione e l'impianto audio Bose già visto sulla nuova Kia Xceed. (ANSA)