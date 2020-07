Cupra Formentor, 'tutto esaurito' per la versione lancio

Sono bastate due settimane a Cupra Formentor per far segnare in Italia il 'tutto esaurito' già nella fase di prenotazione. La nuova auto ufficiale dell'FC Barcelona, primo modello nativo del brand sul mercato, è letteralmente andato a ruba nella sua versione di lancio sul fronte del pre-booking sulla piattaforma ufficiale del marchio spagnolo. Questa fase iniziale di prenotazione sulla piattaforma online resterà tuttavia attiva fino al prossimo 16 agosto, come inizialmente previsto dal marchio, con la possibilità, per i clienti interessati, di accedere a una lista di attesa della speciale versione di lancio del nuovo modello. Cupra Formentor sarà la prima auto cento per cento Cupra prodotta a Martorell, precisamente nella linea 2 dello stabilimento. Nella sua edizione di lancio, Formentor offre il propulsore top di gamma 2.0 TSI a benzina con iniezione diretta e turbocompressore, con una potenza massima di 310 CV e una coppia di 400 Nm. Abbinato alla trazione integrale 4Drive e al cambio automatico DSG a 7 rapporti. Il colore della carrozzeria è il Petrol Blue opaco, reso ancor più evidente dall'aspetto dei cerchi in lega Machined Exclusive da 19" (48 cm) in tonalità Sport Black Copper, che incorporano i freni Performance Brembo in tonalità rame Cupra.



Il design degli esterni è completato inoltre dalla firma luminosa costituita dai gruppi ottici Full LED e da elementi in chiave sportiva, come lo spoiler posteriore e l'estrattore con quattro terminali di scarico. Formentor, che prende il nome dal luogo simbolo dell'isola di Maiorca, integra anche una lunga serie di componenti tecnologiche a proposito di connettività e sicurezza, tra le quali un nuovo sistema di infotainment con schermo da 12'' e numerosi dispositivi di assistenza alla guida tra i più all'avanguardia.