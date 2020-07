Ssangyong, arriva suv Korando anche nella versione GPL

SsangYong amplia la gamma del suv Korando introducendo la versione con doppia alimentazione benzina/GPL. Disponibile da subito in tutti i concessionari, la nuova versione non porta novità dal punto di vista estetico e di equipaggiamento, che resta contemporaneo, con interni spaziosi e di qualità, oltre a una connettività all'avanguardia e sistemi di sicurezza e assistenza alla guida al vertice della categoria, ma rappresenta un ottimo compromesso per chi intende coniugare piacere di guida, riduzione dei costi e praticità.

Korando, inoltre, è uno dei primi modelli nel mercato ad abbinare una motorizzazione turbo benzina ad iniezione diretta con il GPL, con il motore GDI-Turbo da 1,5 litri: particolarmente fluido, ha una cilindrata di 1.497cc ed eroga una potenza massima di 163CV a 5.000 giri/minuto e una coppia massima di 280Nm costante fra i 1.500 e i 4.000 giri/min. Il valore di coppia è ai vertici del segmento.La versione GPL, che si inserisce all'interno del percorso di conquista del mercato italiano da parte di SsangYong, è disponibile ad un prezzo base di 28.050 euro con Ecobonus fino a 6.000 euro.