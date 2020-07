Lamborghini Essenza SCV12: nata per la pista

Arriva Essenza SCV12, la hypercar di Automobili Lamborghini nata per la pista e in edizione limitata di 40 esemplari. Diretta discendente di vetture come Miura Jota e Diablo GTR, Essenza SCV12, progettata da Lamborghini Squadra Corse e disegnata dal Lamborghini Centro Stile, è equipaggiata con il più potente motore 12 cilindri aspirato mai sviluppato da Lamborghini, abbinato a un'aerodinamica ispirata ai prototipi da competizione e soluzioni tecniche inedite, progettate per un'esperienza di guida assoluta.

"Essenza SCV12 - ha affermato Stefano Domenicali, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini - rappresenta la più pura esperienza di guida in pista che il nostro marchio possa offrire, un'impresa ingegneristica che sottolinea il legame indissolubile tra il nostro Marchio e l'asfalto della pista.



Lamborghini è un brand costantemente rivolto al futuro e in cerca di sfide innovative, ma non dimentichiamo mai le nostre radici e ciò che siamo: costruttori di auto supersportive.



Essenza SCV12 è il perfetto connubio tra il nostro spirito non convenzionale e la vera passione per il motorsport". Essenza SCV12 nasce per un esclusivo utilizzo in pista e le soluzioni ingegneristiche sono di derivazione racing. Il motore V12 è in grado di erogare oltre 830 CV anche grazie al contributo della sovralimentazione dinamica alle alte velocità.



I terminali di scarico, progettati in collaborazione con Capristo, diminuiscono la contropressione migliorando le prestazioni, ed enfatizzano il sound unico del motore. La potenza è da gestire con un inedito cambio portante 6 rapporti X-trac, posto trasversalmente sul retrotreno e abbinato alla trazione posteriore, per garantire compattezza, continuità strutturale e maggiore rigidezza torsionale. Eccezionale il rapporto peso/potenza di 1,66 kg/CV, grazie all'inedito telaio monoscocca in fibra di carbonio, e non abbinato a un rollcage in acciaio: Essenza SCV12 è la prima GT progettata per rispettare gli standard di sicurezza del regolamento FIA destinato ai prototipi. Per offrire la massima agilità e stabilità anche sui tracciati più impegnativi, sono state adottate soluzioni cinematiche ispirate dai prototipi da competizione, come le sospensioni posteriori push-rod installate direttamente sul cambio. Completano il panorama gli pneumatici slick Pirelli specifici montati su cerchi in magnesio da 19 pollici all'anteriore e da 20 pollici al posteriore, che evidenziano dischi e pinze freno sviluppati da Brembo Motorsport. Il calendario in pista inizierà nel 2021 con eventi "arrive and drive" su altrettanti circuiti con omologazione FIA di Grado 1.



L'assistenza sarà garantita dallo staff tecnico Squadra Corse con il supporto di Emanuele Pirro, cinque volte vincitore della 24 Ore di Le Mans e tutor d'eccezione per i clienti-piloti, e di Marco Mapelli, Factory Driver Lamborghini Squadra Corse.