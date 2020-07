Citroen ë-Jumpy, via agli ordini: 3 le versioni disponibili

Svelato a maggio, è ora ordinabile dai professionisti che lo scelgono per la modularità e soprattutto per il comfort. Stiamo parlando del Citroën ë-Jumpy - 100% ëlectric, modello con il quale la casa del Double Chevron prosegue l'offensiva di elettrificazione che prevede la commercializzazione di 6 modelli elettrificati nel 2020, tra cui Ami, C5 Aircross Hybrid, ë-C4, ë-Jumpy e ë-SpaceTourer.

In linea con la filosofia 'Inspired by Pro', Citroën ë-Jumpy propone una gamma su misura, disponibile in 3 lunghezze (con tempistiche e disponibilità a seconda dei Paesi), adatta a tutti i professionisti, con caratteristiche di successo per la categoria dei furgoni compatti come ad esempio il suo volume di carico fino a 6,6m3 ed il suo carico utile fino a 12q. Proposto con 2 livelli di autonomia (fino a 330 km nel ciclo di omologazione WLTP), permette ai professionisti di circolare senza restrizioni sia per brevi tragitti nelle zone urbane soggette a limiti di emissioni sia per tragitti più lunghi. In vendita a partire da 32.600 euro IVA esclusa, ë-Jumpy - 100% ëlectric offre tutti i vantaggi della versione termica, in termini di carattere, dimensioni, volume di carico e carico utile. Con l'elettrificazione di questo furgone compatto, la libertà di accesso ai centri città è garantita in qualsiasi zona e permette anche dei trasferimenti più lunghi. Nuovo ë-Jumpy è proposto nelle versioni Comfort(dispone di una dotazione funzionale: Radio RD6 MP3 BlueTooth, retrovisori elettrici riscaldabili, freno a mano elettrico) e Club (più completa che include tutta la dotazione della versione Control con in più sensori di parcheggio, climatizzatore, ecc). Disponibile nelle tre lunghezze XS (4,60 m- 50 kWh, in Italia dal prossimo anno), M (4,95 m- 50 kWh o 75 kWh)e XL (5,30 m- 50 kWh o 75 kWh), nuovo ë-Jumpy vanta un'altezza di 1,90 metri che garantisce l'accesso a tutti i parcheggi.

Oltre all'enorme capacità di carico e all'apertura Hands Free delle porte scorrevoli, nuovo ë-Jumpy si distingue anche per la doppia autonomia a seconda delle esigenze (230 kmin ciclo WLTP disponibile nelle versioni XS, M, XL con batteria da 50 kWh oppure 330 kmin ciclo WLTP, disponibile nelle versioni M ed XL, con batteria da 75 kWh).Ó-Jumpy offre inoltre 15 sistemi di assistenza alla guida per una guida serena e sicura che prevedono, tra gli altri, oltre all'apertura hands free delle porte, anche il keyless entry e start, l'Active Safety Brake, l'Hill start assist, e il Driver Attention Alert.



Citroën ë-Jumpy dispone inoltre di tre pacchetti connessi al comfort e alla massima sicurezza. Questi pacchetti di servizi fanno parte del Citroën Advanced Comfort, con l'obiettivo di rendere l'accesso ai servizi connessi facile ed intuitivo per il cliente ed allo stesso tempo garantire 3 pilastri chiave: sicurezza, facile navigazione ed esperienza connessa amplificata (Connect Assist, Connect Nav e Connect Play). L'App My Citroën infine permette agli utenti di controllare la carica della batteria e l'accesso a specifiche applicazioni come Free2Move Services per l'assistenza per la ricarica e il parcheggio.