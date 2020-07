Audi A4, per 2021 punta su mild-hybrid e dotazioni

Sarà un 2021 all'arrivo del quale Audi vuole farsi trovare pronta anche con le novità A4. In vista del prossimo anno la gamma Audi A4 punta infatti su motorizzazioni più efficienti, all'offerta mild-hybrid con oltre il 75 per cento dei propulsori MHEV a 12 o 48 Volt, oltre che a potenze più elevate e allestimenti ampliati in materia di connettività e sicurezza. In più, anche l'entrata a listino della nuova versione Identity Contrast, dedicata ad Audi A4 allroad quattro. Se nel 2019 la serie A4 è stata un punto di riferimento per il segmento D premium con oltre 7400 immatricolazioni, dopo aver assimilato il nuovo linguaggio stilistico del marchio, aver adottato l'ampio display MMI touch e aver portato al debutto assoluto la piattaforma modulare d'infotainment MIB 3, in vista del 2021 la gamma può contare su motorizzazioni ancora più performanti ed efficienti, in larga parte assistite dalla tecnologia mild-hybrid e omologate secondo la normativa antinquinamento WLTP 3.0, oltre che su dotazioni più ricche, specie a livello di sicurezza e connettività. Un'ulteriore novità è costituita dalla motorizzazione 2.0 TFSI S tronic, portata da 190 a 204 CV.

Guarda le fotoAudi A4



Riservata ad Audi A4 e Audi A4 Avant, è disponibile nelle configurazioni a trazione anteriore oppure quattro con tecnologia ultra. Il sistema mild-hybrid a 12 Volt garantisce i vantaggi in termini di mobilità e fiscalità connessi con l'omologazione ibrida. Quanto all'offerta Diesel, si rinnova il propulsore 2.0 TDI quattro S tronic che ora eroga 204 CV contro i precedenti 190 CV. Le nuove dotazioni della versione Business si aggiungono a equipaggiamenti di pregio confermati, come il supporto lombare a regolazione elettrica a 4 vie per i sedili anteriori, l'Audi smartphone interface, che consente un dialogo privilegiato tra vettura e device iOS e Android tramite i protocolli Apple CarPlay e Android Auto, la strumentazione semi-analogica a colori e il serbatoio da 24 litri per l'AdBlue (limitatamente alle motorizzazioni TDI). L'arricchimento dell'allestimento Business ha riflessi positivi anche sulle versioni Business Advanced di Audi A4 e Audi A4 Avant MY21 oltre che sulla variante Business Evolution di A4 allroad quattro MY21: la dotazione di serie include ora l'assistente agli abbaglianti e, limitatamente alle vetture con trasmissione a doppia frizione S tronic, il Pacchetto assistenza Tour. Nuove dotazioni di serie anche per la versione S line edition, top di gamma delle famiglie Audi A4 e Audi A4 Avant. Rispetto al MY20, viene incluso nel primo equipaggiamento l'assistente agli abbaglianti, mentre il Pacchetto assistenza Tour, non compatibile con il volante sportivo, è offerto quale optional senza sovrapprezzo. Quanto alla piattaforma d'infotainment MIB 3, grazie alle innovazioni introdotte dal model year 2021, l'aggiornamento delle mappe avviene mensilmente anziché ogni tre mesi.