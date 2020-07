Peugeot, e-Traveller in arrivo da secondo semestre dell'anno

Alleato della mobilità per gli spostamenti personali e professionali, nuovo Peugeot e-Traveller è disponibile con una motorizzazione 100% elettrica. Perfetta rappresentazione del concetto di ''Power of choice'' della casa del Leone, nuovo e-Traveller sarà in venditaa partire dal secondo semestre di quest'anno con due livelli di autonomia, fino a 330 km nel ciclo di omologazione WLTP; due diverse capacità della batteria installata (50 kWh o 75 kWh) e tre lunghezze in grado di ospitare fino a 9 persone a bordo. In linea con le aspettative del mercato e le varie tipologie di impiego dei professionisti e dei privati, il nuovo e-Traveller viene proposto in 2 versioni dedicate al trasporto di persone ed agli amanti del tempo libero: Shuttle, dedicata ai professionisti e agli esperti del trasporto di persone per i quali sono state pensate gli allestimenti Business (da 5 a 9 posti) e Business VIP (da 6 a 7 posti); multispace, dedicato al trasporto combinato, negli allestimenti Active e Allure, disponibili da 5 a 8 posti. Nuovo e-Traveller è disponibile in 3 lunghezze: compact (4,61 m), standard (4,96 m) e long (5,31 m). I punti comuni alle varie versioni sono il comfort e lo spazio interno disponibili per tutti i passeggeri, anteriori e posteriori, nelle file 2 e 3.





Sono poi presenti numerosi vani portaoggetti aperti o chiusi, per un volume totale di 74 litri. Nuovo e-Traveller coniuga dimensioni esterne compatte a capacità di carico massime, perché le batterie sono posizionate sotto il pianale, senza alcun impatto sul volume di carico ed il numero di posti all'interno del veicolo rispetto alle versioni con motorizzazioni termiche.



Questa collocazione contribuisce anche alla rigidità del veicolo, assicurando un certo piacere di guida grazie a una distribuzione dei pesi ideale. Il comfort di marcia è garantito sospensioni che adottano ammortizzatori e molle specifiche, posizionati per garantire le massime prestazioni sia a vuoto che a pieno carico. La capacità di traino è stata preservata ed è possibile trainare fino a 1.000 kg. Esteticamente e-Traveller conserva lo stile deciso ed elegante delle versioni termiche, completato da numerosi tratti distintivi: il logo del Leone cangiante; lo sportellino per la ricarica posto sul parafango anteriore sinistro; una calandra anteriore specifica; il monogramma e-Traveller posizionato sul portellone posteriore.



All'interno sono presenti il quadro strumenti analogico con un display a colori da 3,5'', specifica per la motorizzazione elettrica; una grafica dedicata per lo schermo touchscreen centrale con la 3D Connected Navigation con i servizi TomTom Traffic che integra le colonnine di ricarica disponibili lungo il percorso e l'indicazione del percorso in base all'autonomia residua della batteria; il nuovo comando del cambio automatico 'e-Toggle'; il selettore della modalità di guida che permette di selezionare le modalità Eco, Normal o Power; il freno di stazionamento elettrico. Sono inoltre disponibili due modalità di freno motore, con logiche specifiche di ricarica della batteria: moderata, per sensazioni simili a quelle di un veicolo termico automatico, con il cambio in posizione D e aumentata (selezionando la posizione "B" sul comando del cambio) per avere una decelerazione maggiore (e quindi anche un recupero maggiore dell'energia) in fase di rilascio dell'acceleratore. Le prestazioni, in modalità power, sono: velocità massima 130 km/h; 0 - 100 km/h in 13,1 secondi; 1.000 m con partenza da fermo coperti in 35,8 secondi; ripresa da 80 a 120 km/h in 12,1 secondi. Le versioni disponibili con la batteria con capacità di 50 kWh (disponibile su carrozzeria Compact, Standard e Long), assicurano un'autonomia fino a 230 km secondo il protocollo di omologazione WLTP (Worldwide Harmonized Light vehicles Test Procedures). Le versioni Standard e Long possono avere, in alternativa, la batteria con una capacità di 75 kWh che assicura un'autonomia fino a 330 km (WLTP).