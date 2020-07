Citroën C5 Aircross, quando il comfort è ai massimi livelli

Nuovo C5 Aircross garantisce comfort e piacere di guida di altissimo livello, potenziati da alcune esclusività Citroën al servizio del benessere come le sospensioni con Smorzatori Idraulici Progressivi o i sedili Advanced Comfort.

Citroen C5 Aircross, quando il comfort è ai massimi livelli





Mentre le sospensioni tradizionali sono composte da un ammortizzatore, una molla e uno smorzatore meccanico, le sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions aggiungono al sistema due smorzatori idraulici, uno per l'estensione e uno per la compressione. Questa innovazione permette di filtrare e assorbire le asperità più forti e le lievi irregolarità della strada, per dare la sensazione di sorvolarla, assicurando la tenuta e un dinamismo eccezionali. Un benessere che si traduce in una straordinaria silenziosità di bordo, perfetta per lasciarsi cullare dai sedili Advanced Comfort, realizzati con una schiuma poliuretanica in grado di filtrare le vibrazioni della strada e garantire il massimo del comfort a guidatore e passeggeri. I sedili Advanced Comfort sono una vera e propria innovazione: l'imbottitura, spessa 15 mm, riesce a garantire infatti un grande sostegno e nel contempo una notevole morbidezza, offrendo comfort posturale e dinamico, essenziale soprattutto nei tragitti più lunghi.