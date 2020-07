BMW X1, qualche piccolo assaggio aspettando reveal nel 2022

La prossima generazione della BMW X1 non sarà messo in vendita fino al 2022. O meglio, la presentazione dovrebbe avvenire alla fine del prossimo anno, poi il lancio a partire dal 2022. L'attuale BMW X1 è in vendita dal 2015 e, mentre un recente aggiornamento ha mantenuto per il suv compatto un aspetto fresco, per le modifiche più massicce bisognerà aspettare l'arrivo della versione di prossima generazione. Il mese scorso sono spuntate alcune foto spia della nuovissima BMW X1 sotto forma di un prototipo mimetizzato.



Nella parte anteriore, la BMW X1 di nuova generazione è raffigurata con una griglia del rene leggermente più grande con bordi più arrotondati. Ma attenzione, non sarà così grande come la gigantesca griglia del rene montata sulla BMW X7 e sulla BMW Serie 4. I fari più sottili contribuiscono poi a rendere la BMW X1 più moderna.



Sul retro, la resa della BMW X1 presenta fanali posteriori più eleganti ispirati alla BMW Serie 2 Active Tourer. Al momento però si tratta solo di un lavoro di rendering, quindi dovremo aspettare fino a quando BMW inizierà ad alleggerire i camuffamenti dei futuri prototipi X1 durante la fase di sviluppo del modello.



Per quanto riguarda le motorizzazioni, sicuramente non mancheranno le opzioni diesel e benzina e verrò confermata anche una versione ibrida plug in nell'ambito della strategia di elettrificazione che la casa di Monaco sta portando avanti.