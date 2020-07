Rodin Cars Fzed, come farsi la Formula 1 senza essere piloti

L'idea dell'imprenditore australiano David Dicker, è davvero insolita, ma per niente scollegata da una realtà - quella dei super ricchi super appassionati della velocità - che può offrire interessanti opportunità di business.



La monoposto Fzed della Rodin Cars è infatti molto più adrenalinica da guidare rispetto alla più veloce delle supercar ma non presenta gli svantaggi (ad esempio in termini di gestione dell'auto in pista o di revisione del motore ogni 1.000 km circa) di una vera Formula 1 acquistata di seconda mano. E con la realizzazione della sua vettura e del suo programma di 'avvicinamento' alla guida, Dicker non si discosta da quanto già fanno alcuni grandi nomi con le auto omologate per il solo uso in pista. Ciò che è davvero unico, è il livello dell'iniziativa che, a fronte di un adeguato esborso di denaro, spazia dall'abbigliamento su misura ai corsi di preparazione alla guida (con una McLaren 570S GT4 e una monoposto Dallara F3), dai test sulla pista privata di Dicker in Nuova Zelanda all'assistenza personalizzata per le Fzed consegnate agli acquirenti al prezzo di 650mila euro. L'operazione Fzed parte dalla Lotus T125, una auto a ruote scoperte che era stata immaginata e progettata dalla Lotus nel 2011 per offrire, con costi relativamente contenuti, l'esperienza di guida di una Formula 1. Abbandonato il programma, Lotus ha ceduto una parte dei progetto e dei diritti della T125 a Dicker, che con un suo team di ingegneri e la collaborazione di Cosworth - che fornisce il V8 da 3,8 litri capace di 675 Cv - ha realizzato una vettura insolita e sicuramente interessante per la 'coesistenza' fra elementi molto sofisticati, come parti in titanio stampate in 3D, il tutto per contenere il peso e garantire prestazioni analoghe a quelle di una vera monoposto di Formula 1. L'accelerazione 0-100 miglia all'ora /cioè 160 km/h) si realizza in meno di 5 secondi e la emozioni in pista - a patto di possedere la necessaria abilità nel pilotaggio, compresa la guida con due pedali in quanto il freno si aziona con il piede sinistro - sono garantite.



Ma Dicker guarda ancora oltre: realizzata da Fzed da 675 Cv, pensa ora alla Fzero che riprenderà il concetto delle berlinese per le gare endurance, con pilota 'al chiuso' e un motore - progettato e sviluppato dallo stesso Dicker - ancora più poderoso, un V10 4.0 da 1.000 Cv. Di questa auto è allo studio anche una variante omologata per la strada, ma il 'cammino' per uscire dagli autodromi sembra essere ancora lungo.