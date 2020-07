Peugeot, riparti in gran forma: pacchetto per l'estate

Un'estate da Leoni con i nuovi modelli Peugeot e la tranquillità del pacchetto 'Riparti in gran forma'. Forte di una gamma profondamente rinnovata grazie all'arrivo di nuovi modelli come Peugeot 208 e 2008, ma anche delle nuove motorizzazioni plug-in hybrid su 3008 e sull'ammiraglia 508, Peugeot offre ai clienti italiani una moltitudine di soluzioni per interpretare al meglio le diverse necessità di spostamento, anche in occasione delle vacanze estive. Una gamma completa che abbraccia differenti tipologie di alimentazione, benzina, Diesel, 100% elettrica, ibrido ricaricabile, ma anche caratterizzata da forti personalità nei diversi segmenti di appartenenza di ogni singolo modello, declinando così i concetti chiave del brand Peugeot: guida intuitiva ed appagante, design distintivo ed elegante, qualità senza compromessi, un concreto impegno della casa nei confronti dei propri clienti.





Per preparare il momento delle ferie estive, in aggiunta, Peugeot ha in serbo uno specifico pacchetto proposto dalla propria rete di assistenza. Il pacchetto 'Riparti in gran forma', comprende la proposta di una serie di operazioni e servizi, spesso gratuiti o a prezzi promozionali, utili per rimettere in forma l'automobile, anche dopo un lungo periodo di fermo: cambio pneumatici, controllo batteria e impianto di climatizzazione, igienizzazione dell'auto.



Inoltre vengono suggeriti alcuni servizi finalizzati a limitare le occasioni di contatto: appuntamento online, disponibile da tutti i device; pick-up & Delivery, un servizio di presa e restituzione della vettura a al domicilio del cliente; videocheck (per i Riparatori abilitati): un video con l'andamento del lavoro di manutenzione viene inviato direttamente sullo smartphone del cliente.



Con 'Riparti in gran forma' disponibile presso i riparatori aderenti all'iniziativa, è anche previsto un utile omaggio. È sufficiente prenotare l'appuntamento online, per ottenere la safety bag, ovvero un kit contenente prodotti per la disinfezione dell'impianto di climatizzazione dell'auto. Una operazione che si può facilmente effettuare a casa propria grazie ad una schiuma disinfettante attiva, il gel a base alcolica per le mani, un panno in microfibra.



Anche Safety Bag è un prodotto brandizzato 'We All Care', il protocollo di sicurezza che tutela la salute di clienti e Riparatori attraverso l'adozione di procedure di sicurezza anche più rigide di quelle previste dalla normativa.