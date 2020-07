Peugeot e-Expert, ora è ordinabile anche in Italia

Il nuovo Peugeot e-Expert può essere ordinato anche in Italia. A qualche giorno dalla presentazione internazionale, la casa francese ha aperto l'ordinabilità del nuovo veicolo commerciale dotato di propulsione 100 per cento elettrica anche per il mercato italiano. Se infatti il rinnovato e-Expert sarà in consegna a partire dal prossimo autunno, è già possibile ordinarlo da qualche giorno, in base ad un listino prezzi che parte da 32600 euro per l'allestimento Pro con lunghezza standard (4,96 metri) e batteria da 50 kWh ed arriva a 39750 euro dell'allestimento Premium con lunghezza da 5,31 m e batteria da 75 kWh. In linea con la politica della 'Power of Choice' della casa automobilistica, il nuovo Peugeot e-Expert è caratterizzato dalla possibilità di scelta tra due livelli di autonomia, fino a 330 km nel ciclo di omologazione WLTP, tre lunghezze (Compact, Standard e Long), una capacità di traino di 1000 kg e un carico utile di 1275 kg, ovvero un volume di carico identico a quello della versione termica. Basato sulla piattaforma multienergia modulare EMP2 (Efficient Modular Platform), e-Expert adotta una motorizzazione 100 per cento elettrica con una potenza massima di 100 KW (136 CV) e una coppia massima di 260 Nm disponibile immediatamente. Da queste caratteristiche deriva la reattività istantanea ma senza emettere vibrazioni, senza rumore, senza cambi di marcia e senza emissioni di CO2. Rispetto alle versioni dotate di motorizzazione BlueHDi, e-Expert elettrico si distingue per pochi particolari esterni ed interni come il logo del Leone cangiante, proposto insieme all'opzione 'Pack Look', lo sportellino per la ricarica posto sul parafango anteriore sinistro, la calandra anteriore specifica e il monogramma 'e-Expert' sul portellone posteriore.



Il quadro strumenti è analogico con un display a colori da 3,5'', mentre il touchscreen centrale è dotato di 3D Connected Navigation. Tre sono invece le modalità di guida selezionabili: Eco, Normal o Power. I veicoli LEV 'Low Emission Vehicles' rappresentano una colonna portante della strategia di crescita e di posizionamento del marchio Peugeot a livello globale e con il nuovo e-Expert l'obiettivo che la casa si pone è quello di diventare leader del mercato dei veicoli 'con la spina' Plug-in Hybrid e Full electric, nel mondo dei veicoli commerciali leggeri. Il lancio del Nuovo e-Expert, inizia per Peugeot un nuovo percorso che porterà alla completa elettrificazione della gamma di veicoli commerciali entro fine 2021.