Aston Martin Callum Vanquish, solo 25 esemplari su misura

E' la Aston Martin Callum Vanquish 25 di R-Reforged, il primo progetto congiunto dell'ex designer Jaguar Ian Callum e della svizzera R-Reforged. Solo nove mesi dopo l'annuncio del progetto è stata infatti rivelata la versione di produzione che inizierà a settembre. Rispetto al progetto mostrato l'anno scorso, la Callum Vanquish 25 presenta un interno rivisto, più opzioni di allestimento e un telaio con alcune modifiche.

Rispetto alla vettura originale, l'Aston Martin Vanquish costruita tra il 2001 e il 2007, la Callum Vanquish 25 presenta oltre 350 modifiche ingegneristiche, materiali e di design. Per cominciare, l'esperienza di guida è stata migliorata grazie alla compressione degli ammortizzatori Bilstein per una maggiore agilità e controllo. Gli ingegneri hanno anche montato nuove barre antirollio più rigide e pneumatici Michelin Pilot Sport specifici. La vettura si trova anche 10 mm più in masso rispetto a prima. Lo sterzo è stato migliorato anche grazie al montaggio di un cerchio ruota più sottile e la posizione di seduta è più bassa, in modo da offrire una sensazione più nitida e più feedback con la strada Nel complesso, la Callum Vanquish 25 è stata definita dagli stessi progettisti una GT ma più versatile, adatta per l'uso quotidiano. Ian Callum ha anche apportato sottili modifiche al design della Vanquish, tra i quali un paraurti anteriore rivisto con una griglia inferiore più grande e prese d'aria laterali. Il paraurti posteriore è leggermente aggiornato, così come i fari e i fanali posteriori ringiovaniti con il LED. All'interno, il sontuoso rivestimento in pelle è fornito da Bridge of Weir Leather Company, mentre l'orologio da tasca rimovibile di Bremont domina il cruscotto che ora include dettagli cromo scuro spazzolato o lucido, oltre all'opzione di impiallacciatura noce invece di carbonio. L'auto è inoltre dotata di un set di bagagli Mulberry progettato per adattarsi comodamente nella parte posteriore della cabina.



La potenza proviene da un motore V12 aggiornato da 5,9 litri che rende 580 CV, 60 CV in più rispetto al Vanquish di serie.



R-Reforged costruirà solo 25 esemplari della GT su misura, il primo dei quali entrerà in produzione a settembre per i clienti in Europa e America Latina.