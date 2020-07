Skoda Enyaq iV, silhouette anticipa arrivo del SUV elettrico

Un primo sguardo alla silhouette di Skoda Enyaq iV. La casa boema ha infatti svelato una prima immagine nel nuovo SUV completamente elettrico firmato Škoda e che sarà presentato durante il prossimo mese di settembre. La vettura in questione è anche quello che permetterà alla casa automobilistica di compiere un deciso passo in avanti verso l'elettrificazione della mobilità. Il SUV completamente elettrico sarà anche il primo veicolo prodotto in serie basato sulla piattaforma modulare elettrificata (MEB) del Gruppo Volkswagen. La silhouette del veicolo è solo l'assaggio di un modello che dalla casa hanno anticipato come unione delle caratteristiche tipiche del marchio, come l'ampia disponibilità di spazio, il design e le proporzioni equilibrate, con un'esperienza di guida sostenibile e divertente. Ad un primo sguardo si possono intuire le proporzioni del nuovo modello, con una sezione frontale e una linea del tetto allungata che creano un tutt'uno e allo stesso tempo permettono una probabile generosa abitabilità, qualità sulla quale da sempre punta la casa boema. "Il nuovo SUV ha un interno spazioso quanto quello di un Kodiaq - assicurano dalla casa automobilistica - nonostante la sua lunghezza sia inferiore a quella di Škoda Octavia". Enyaq iV sarà disponibile a trazione posteriore o a quattro ruote motrici, con la possibilità di scegliere tra tre tagli batteria e cinque livelli di potenza. L'autonomia garantita è fino a 500 chilometri nel ciclo WLTP e la presentazione del nuovo modello di punta segnerà anche un momento importante nelle celebrazioni per il 125° anniversario della casa. La première sarà trasmessa in diretta da Praga l'1 settembre, su www.skoda-storyboard.com e sugli altri canali social Škoda.