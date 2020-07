Ford Transit e Tourneo, entro fine anno gamma Active

Si allarga la gamma Active di Ford che si spinge fino ai veicoli commerciali. L'allestimento sarà infatti disponibile entro fine anno anche su Tourneo e Transit Connect. Le nuove versioni Active saranno caratterizzate da un look di ispirazione SUV, da un differenziale meccanico a slittamento limitato per una migliore trazione e un'altezza da terra aumentata, caratteristiche utili ai clienti le cui attività commerciali o stili di vita richiedono anche capacità moderatamente di off-road.



Oltre ad essere state progettate appositamente per adattarsi ad ogni ambiente di lavoro, le nuove versioni Active offrono anche finiture interne dedicate, tecnologie avanzate di assistenza alla guida e un generale maggior comfort per il conducente, mantenendo la praticità e versatilità della gamma Connect.



Tourneo Connect Active, disponibile in versioni a cinque e sette posti, può essere riconfigurato a seconda delle esigenze e i sedili possono essere spostati per garantire più spazio all'interno o per i bagagli. "Le nuove versioni Active - ha affermato Hans Schep, General Manager, Commercial Vehicles, Ford of Europe - sono perfette per i clienti che hanno bisogno di avventurarsi fuori dai soliti schemi e vogliono, allo stesso tempo, distinguersi. Non importa se è per affari o per piacere: i nuovi Tourneo Connect e Transit Connect Active hanno la versatilità e la capacità di soddisfare ogni loro esigenza". Tourneo Connect Active e Transit Connect Active affiancano il Tourneo Custom Active lanciato il mese scorso e caratterizzato dal design di ispirazione outdoor e dal differenziale a slittamento limitato, opzionale. Tourneo Connect Active e Transit Connect Active beneficiano entrambi di un aumento dell'altezza da terra di 24 mm nella parte anteriore e di 9 mm nella parte posteriore, offrendo un migliore maneggevolezza su dossi, buche e superfici stradali irregolari.



La guida rialzata comporta anche una posizione di guida più elevata per una guida più sicura in scenari urbani, autostradali e su percorsi accidentati. Sono stati introdotti anche cerchi in lega Active, a cinque razze da 17'' in metallo lucido, con dettagli scuri a contrasto. Tutti i modelli Tourneo Connect Active e Transit Connect Active sono equipaggiati con il motore diesel 1.5 EcoBlue di Ford e con tecnologie avanzate di iniezione del carburante, turbocharging e controllo delle emissioni, abbinate a un design a basso attrito per offrire prestazioni reattive e consumi ridotti. Disponibile con potenze da 100 o 120CV, il propulsore viene offerto in abbinamento al cambio automatico a otto rapporti o manuale a sei. L'mLSD, disponibile su entrambi i modelli in option, è previsto con il propulsore da 120 CV e cambio manuale.