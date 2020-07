Mercedes completa gamma GLA con versioni AMG 35 e 45 4MATIC

Elegante come una Mercedes, sportiva e performance come solo una AMG può essere. Con le nuove versioni GLA 35 4MATIC e 45 4MATIC+, la casa della Stella completa la gamma del suo suv compatto introducendo le declinazioni ad alte prestazioni. In particolare, la 'entry level' 35, testata lungo il percorso che da Roma conduce al lago di Bolsena, sfoggia sotto al cofano un quattro cilindri turbo da 2,0 litri, potente e brillante, che eroga 225 kW (306 CV), ripartiti in modo variabile su entrambi gli assi attraverso il cambio a doppia frizione a 8 marce e la trazione integrale. Le prestazioni dinamiche su strada (accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi) e le sensazioni al volante ammiccano a un target sportivo e amante del lifestyle.



Il design di GLA 35 si basa sulla AMG Line, ma presenta elementi originali che consentono a questa versione di distinguersi in strada. La mascherina del radiatore specifica AMG sottolinea la famiglia di appartenenza. Tra le altre caratteristiche distintive spiccano gli elementi decorativi sulle lamelle delle prese d'aria esterne e lo splitter anteriore color cromo argentato oppure, a richiesta, in nero lucido. Nella vista laterale colpiscono i cerchi in lega leggera da 19 pollici a 5 doppie razze, verniciati in grigio tantalio e torniti con finitura a specchio (a richiesta sono disponibili anche versioni da 19, 20 o 21 pollici) e i pannelli delle porte con inserti decorativi color cromo argentato o in nero lucido (a richiesta).



Nell'abitacolo, l'atmosfera high-tech si sposa con i display completamente digitali. Il collegamento tra design sportivo e dettagli raffinati appare evidente anche grazie al sistema di Infotainment MBUX, con la sua configurazione di comandi e display. Affascinanti visualizzazioni, caratterizzate da grafici 3D ad altissima risoluzione, rendono comprensibile la struttura di comando. I due display si fondono esteticamente sotto un vetro di copertura comune, formando una plancia con display widescreen, e con la loro posizione centrale sottolineano lo sviluppo orizzontale del design degli interni.



La versione più potente, invece, la GLA 45 4MATIC+ rappresenta la sportiva ad alte prestazioni adatta ad ogni occasione. Il motore da 2,0 litri è in assoluto il più potente quattro cilindri turbo costruito in serie ed è disponibile in due livelli di potenza e di coppia. Già il modello base da 285 kW (387 CV) sprigiona più potenza del modello precedente. La versione AMG S, con 310 kW (421 CV), si spinge in una categoria di vetture decisamente superiore. La trazione integrale attiva e completamente variabile 4MATIC+ Performance AMG ripartisce la forza in modo selettivo tra le ruote posteriori mediante l'AMG Torque Control, assicurando massima trazione in ogni condizione di marcia. Ciò è reso possibile dal nuovo differenziale al ponte posteriore, dotato di due frizioni a dischi multipli, una per ogni ruota posteriore. Il cambio a doppia frizione 8G Speedshift DCT AMG dosa la forza in frazioni di secondo, adattandola alla situazione di guida specifica. La velocità massima del modello base è limitata elettronicamente a 250 km/h, mentre la versione AMG S può accelerare fino a 270 km/h di primo impianto. Il nuovo motore si distingue per una serie di dettagli progettuali intelligenti. Rispetto al quattro cilindri dei modelli 35, anch'esso montato trasversalmente, il nuovo motore è stato ruotato di 180 gradi attorno all'asse verticale. In altre parole: turbocompressore a gas di scarico e collettore di scarico si trovano dietro rispetto alla direzione di marcia, sul lato del divisorio dell'abitacolo. Quindi l'impianto di aspirazione è in posizione anteriore. Questa configurazione permette di realizzare un frontale il più possibile ribassato e quindi più aerodinamico.



Sviluppato sulla base dell'assunto AMG che vede una produzione artigianale digitale e intelligente, il nuovo motore viene montato rigorosamente a mano. Nello stabilimento di produzione di motori AMG presso la sede di Affalterbach è stata realizzata una linea di produzione di nuova concezione, con la quale Mercedes-AMG ha portato il principio «One Man, One Engine», insieme all'industria 4.0, in una dimensione innovativa, caratterizzata dalle più moderne conoscenze dell'ergonomia, del flusso di merci, della garanzia di qualità, della sostenibilità e dell'efficienza. I prezzi di listino vanno da 56.670 della 35, ai 62.300 della 45 4MATIC che diventano 66.800 se si sceglie la versione S.