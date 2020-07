Volkswagen Tiguan, ordinazioni al via per nuova serie

Si aprono le ordinazioni per la nuova Tiguan. Il SUV della casa tedesca si è rinnovato e al lancio si propone negli allestimenti Life, Elegance e la sportiveggiante R-Line. Il modello targato Volkswagen, tra i Suv più venduti al mondo, si ripresenta in scena con le principali dotazioni di serie che prevedono, sin dall'allestimento d'accesso, i sistemi di assistenza alla guida più avanzati, ossia cruise control adattivo, Lane Assist, Front Assist con frenata d'emergenza e rilevamento pedoni e ciclisti, Side Assist Plus con Rear Traffic Alert e PreCrash. Dal punto di vista estetico, l'aggiornamento della Tiguan risulta evidente al primo sguardo, a partire dal frontale ridisegnato. Il cofano motore è stato rialzato, mentre la nuova calandra, che ospita i fari con tecnologia LED, è più larga, così come inedito è il disegno dei paraurti.

Guarda le fotoVolkswagen Tiguan

Nella parte posteriore spicca al centro, sotto il logo VW, la scritta Tiguan, mentre la scritta 4MOTION posteriore per le versioni a trazione integrale è stata a sua volta ridisegnata. Importanti gli aggiornamenti sul fronte tecnologico, dove tutti i comparti essenziali si sono evoluti in misura significativa: grazie al Travel Assist, ora la nuova Tiguan è in grado di viaggiare in modalità assistita fino a una velocità di 210 km/h, mentre i nuovi online a bordo sono garantiti da un sistema di infotainment di ultima generazione MIB3. Grazie alla Online Connectivity Unit con eSIM integrata, le funzioni comprendono i servizi online di We Connect (con predisposizione per uso illimitato nel tempo) e di We Connect Plus (con predisposizione per l'uso gratuito per un anno). A seconda dell'allestimento, i sistemi MIB3 offrono anche nuove funzionalità come il comando vocale naturale, l'accesso ai servizi di streaming, oltre alla possibilità di personalizzare molte impostazioni che possono anche essere archiviate nel cloud tramite ID Volkswagen. Digitalizzata anche la gestione dei comandi della climatizzazione attraverso cursori touch e superfici tattili. Anche il nuovo volante multifunzione è stato digitalizzato con l'inserimento di isole e cursori touch (si serie su R-Line).

Al lancio, l'offerta di motori della nuova Tiguan è composta da due turbo benzina a iniezione diretta 1.5 TSI da 130 o 150 CV, dotati di gestione attiva dei cilindri ACT, e due Turbodiesel 2.0 TDI SCR da 122 o 150 CV con tecnologia twin dosing. Nei prossimi mesi, si aggiungerà un'altra unità a gasolio da 200 CV. Il cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti è disponibile sul 1.5 TSI ACT 150 CV e standard sul Turbodiesel di pari potenza e che può essere accoppiato alla trazione integrale 4MOTION. I prezzi di listino della nuova Tiguan partono da 31150 euro, con le prime consegne ai clienti previste per ottobre.