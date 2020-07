C5 Aircross, il suv adatto al viaggio: ora anche ibrido

Dallo scorso giugno, la gamma di suv Citroën C5 Aircross si è rinnovata per semplificare l'offerta al cliente e fornire così la risposta più adatta alle esigenze di ognuno.Per i privati in aggiunta ai 3 allestimenti Live, Feel e Shine, la nuova gamma ora si arricchisce con il Feel Pack, una novità che offre di serie numerosi contenuti di stile, comfort e tecnologia. Per i professionisti si mantiene la versione Business, ora equipaggiata con ulteriori funzioni al servizio del comfort e della sicurezza. Tra le principali novità, la nuova gamma prevede un nuovo Pack Color Deep Red, in aggiunta a quelli nelle tinte Silver e White. Si tratta di un tocco di colore a contrasto con la carrozzeria nella tinta Deep Red.



Previsto anche il nuovo ambiente Armonia Nixon Grey con interni in tessuto/TEP Wild Grey EVO e l'introduzione dei servizi SpeedCam in abbinamento al Citroen Connect Nav DAB, offerti gratuitamente per 3 anni. Questo servizio permette di identificare le zone di pericolo, le aree a rischio incidenti, e nei Paesi autorizzati in Europa indica la posizione degli autovelox fissi e mobili, i tratti con Tutor e le telecamere ai semafori (ad esclusione della Francia e della Svizzera).Completamente nuovo, il Feel Pack rappresenta un'offerta molto completa che include gli equipaggiamenti più richiesti dai clienti. Tra questi: barre al tetto, indicazioni di direzione anteriori a LED con fari effetto 3D, Keyless Access & Start, retrocamera Vision 180°, Active Safety Brake con tecnologia Radar, sistema di Sorveglianza dell'Angolo morto Attivo, retrovisori ripiegabili elettricamente, vetri posteriori oscurati. I prezzi partono da 26.750 euro fino ad un massimo di 38.250 euro. In aggiunta alle versioni termiche, i clienti che desiderano unire le caratteristiche di Citroën C5 Aircross ai vantaggi della motorizzazione ibrida ricaricabile possono scegliere C5 Aircross Hybrid Plug-in che amplifica tutte le caratteristiche di comfort e di modularità e aggiunge un'esperienza di mobilità in classe ë-Comfort. C5 Aircross Hybrid Plug-in è il suv ibrido plug-in più confortevole e più modulabile del suo segmento che offre una grande versatilità di utilizzo: modalità 100% elettrica per tutti i giorni con 55 km di autonomia (fino a 135 km/h) e zero emissioni di CO2; modalità termica per i lunghi tragitti e modalità ibrida per combinare i vantaggi delle due motorizzazioni.La marca Citroën considera le persone come la principale fonte di ispirazione e per loro rinnova costantemente le sue proposte, in termini di prodotti e di servizi.Con questo approccio, per rispondere alle esigenze di mobilità dei suoi clienti e offrire loro maggiore serenità, Citroën proponeil finanziamento "Simply with you", disponibile per entrambi i modelli, C5 Aircross e C5 Aircross Hybrid Plug-in, che consente al cliente grande flessibilità al momento dell'acquisto. Si tratta di un'offerta molto vantaggiosa, ispirata dalle persone, nell'ambito dell'iniziativa 'Viaggia in Italia con Citroën', che prevede 0 anticipo / 0 rate fino a settembre / 0 pensieri, grazie alla garanzia del valore futuro della vettura al termine del finanziamento e la sicurezza della copertura integrativa che assicura il rispetto delle scadenze.



Il Cliente potrà scegliere in totale libertà se tenere, sostituire o restituire la propria Citroën. Inoltre il servizio garantisce massima flessibilità di durata e chilometraggio a disposizione, per una maggiore serenità per i clienti.