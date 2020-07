Cadillac XT4, SUV compatto pensato per l'Europa

Con l'arrivo di XT4, Cadillac torna in Europa per farsi spazio nel segmento dei SUV compatti. Con il modello basato su una nuova architettura, la casa americana punta a ritagliarsi il proprio spazio sul vecchio continente tra i modelli premium in più rapida crescita in Europa. La strategia parla di design, prestazioni, tecnologia all'avanguardia e ampio spazio nella cabina nonostante le dimensioni esterne compatte.



Sviluppato esclusivamente per il mercato europeo, il nuovissimo motore turbodiesel Euro 6d 2.0L offre 174 CV e 381 Nm di coppia.

Guarda le fotoCadillac XT4



La trasmissione è automatica a 9 velocità con tecnologia Electronic Precision Shift. A partire dal modello 2021, la XT4 sarà anche offerta con un motore a benzina da 2.0L. Le nuove varianti diesel della XT4 saranno in vendita in Europa a partire dal mese di settembre e saranno inizialmente disponibili in due diverse versioni: Launch Edition e Launch Edition Sport. Ricca la dotazione di serie sul fronte sicurezza ed entrambe le versioni sono dotate di telecamera surround-vision, sistema automatico di assistenza al parcheggio per parcheggi paralleli e perpendicolari, sistema infotainment Cadillac User Experience con navigazione 3D integrata e molto altro ancora. La Launch Edition Sport dispone anche di un cruise control adattivo con funzionalità stop & go e un display head-up a colori.

Per livelli ancora più elevati di lusso, i clienti possono aggiungere il Pacchetto Premium opzionale che omprende un tetto apribile a doppia misura con frangisole elettrico, sedili anteriori ventilati e regolabili elettricamente con funzione di massaggio, rivestimento in pelle con inserti forati, più una scelta di tre (Launch Edition) e due (Launch Edition Sport) diversi colori interni. Sul fronte della guida su strada, le sospensioni anteriori a montante e le sospensioni posteriori indipendenti a cinque collegamenti offrono una guida fluida combinata con una gestione reattiva, mentre la modalità standard Driver Select consente di regolare il set-up in base ai diversi stili di guida e superfici stradali. Dotato di sospensioni Active Sport con Continuous Damping Control di serie, il Launch Edition Sport offre una guida ancora più dinamica. I sensori elettronici monitorano la strada in tempo reale, effettuando regolazioni di smorzamento ogni due millisecondi. La XT4 è anche la prima Cadillac ad essere equipaggiata con un sistema di frenata elettro-idraulico che aiuta a ridurre il consumo di carburante.



I prezzi per le due edizioni Launch partiranno da 42900 euro.