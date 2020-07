Peugeot, nel 2022 la 3008 potrebbe diventare un suv-coupé

La 3008 di prossima generazione di Peugeot sembra destinata a ricevere una restyling radicale tra due anni, evolvendosi in un suv coupé incentrato sullo stile.



Peugeot sta pianificando una profonda rivisitazione della prossima generazione della 3008. Quando arriverà nel 2022, il crossover di medie dimensioni del marchio francese potrebbe spostarsi dai suoi stilemi tradizionali e trasformarsi in un suv-coupé incentrato sullo stile. Il capo del design di Peugeot, Gilles Vidal, ritiene - secondo quanto riportato da Auto Express - che l'azienda si sia focalizzata sulle abitudini attuali dei clienti in modo da avere informazioni sufficienti per il ritocco della nuova 3008 verso una dimensione più sportiva.''Ciò che vogliamo consegnare al mercato in futuro sono concetti che vanno fino a ciò che rappresentano. Se parliamo del 3008 - precisa Vidal - questa viene acquistata da coppie che ancora non hanno avuto dei figli, oppure da coppie adulte che non vivono più con loro''. Secondo Auto Express, la 3008 potrebbe evolversi in una forma coupé più elegante per la sua prossima generazione.



Sicuramente rimarrà a cinque porte, anche se è probabile che il team di designer di Vidal giocherà con la linea del tetto sacrificando un po' di spazio nella cabina posteriore per dare alla macchina una posizione più robusta e aggressiva.La Peugeot 3008 di terza generazione dovrebbe essere uno dei modelli PSA basati sulla piattaforma EMP2. Chiamata EMP2 V4, l'architettura continuerà a supportare i motori a combustione, ma sarà anche compatibile con la tecnologia puramente elettrica e 48-volt, che sarà sviluppata in tandem con la società belga Punch Powertrain.



Fondamentalmente, la nuova piattaforma EMP2 V4 consentirà a Peugeot di mantenere la flessibilità di un propulsore ibrido plug-in nella gamma 3008.