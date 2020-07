Ford Bronco, arriveranno nel 2021 i nuovi suv 'duri e puri'

Ecco finalmente il nuovo Ford Bronco o, maglio, la famiglia dei nuovi Bronco visto che la Casa dell'Ovale Blu ha approfittato del mega-evento globale di lancio organizzato con Disney per svelare in un colpo solo tre modelli diversi, il Bronco 2 porte (diretto erede del primo suv del 1965), il Bronco 4 porte che sarà il 'centro' dell'offensiva commerciale e il Bronco Sport, dal look e dalla architettura più tradizionali. Una strategia, quella di Ford, che ora si delinea chiaramente in tutta la sua importanza, visto che i tre Bronco serviranno - dalla primavera del 2021 con un prezzo che in Usa parte da 29.995 dollari - per attaccare nelle sue diverse declinazioni il vasto mercato dei suv, da quelli famigliari a quelli 'duri e puri' e in particolare la gamma composta da Jeep Wrangler e Jeep Gladiator. Il tutto con importanti aspettative sul fronte dei risultati commerciali, con l'obiettivo d replicare il successo dei pick-up F150, i più venduti negli Stati Uniti, e di guardare anche a quei mercati di esportazione che - al momento - vedono il dominio degli off-road giapponesi. Bronco 2 porte e 4 porte promette, del resto, di avere qualità fuorisitradistiche ai massimi livelli, per eguagliare (e Ford spera superare) anche i diretti rivali. ''Abbiamo creato la famiglia Bronco per migliorare ogni aspetto dell'avventura fuoristrada e dotare questi veicoli di un telaio leader della categoria e di tecnologie esclusive per alzare il livello nel segmento dei 4x4 più duri - ha detto Jim Farley, chief operating officer di Ford - e trasportare le persone in totale libertà. Sono costruiti con la robustezza di un truck della Serie F e lo spirito prestazionale di una Mustang - e sono vestiti con una carrozzeria fedele al DNA originale del Bronco''.



Proprio come il Bronco di prima generazione - soprannominato G.o.a.t. termine che non significa solo capra ma anche 'Go over any terrain' - la missione del nuovissimo Bronco 2021 è quella di offrire il massimo delle capacità 4x4 ovunque, in qualsiasi momento e in tutta sicurezza. E Bronco esibisce l'etichetta Built Wild che Ford ha coniato (e brevettato) per promettere un comportamento e una solidità capaci di durare nel tempo. Punto forte dell'architettura Bronco è un telaio separato in acciaio ad alta resistenza, una soluzione analoga a quella di Jeep Wrangler/Gladiator ma più conservativa rispetto alla scocca portante di Land Rover Defender.



Bronco debutta con potenti motori EcoBoost 2.3 4 cilindri da 270 Cv e 2.7 V6 da 310 Cv. accoppiati a un cambio manuale a 7 velocità (esclusivo del segmento) o di un automatico a 10 rapporti. Il sistema di gestione della trasmissione prevede due sistemi 4x4: una configurazione di base con transfer elettronico a 2 velocità e un 4x4 avanzato con transfer elettromeccanico e selezione tra 2H e 4H. La coppia viene trasferita al suolo attraverso uno schema che piace molto ai puristi dell'off-road, cioè due assali Dana AdvanTEK, quello anteriori a ruote indipendenti e quello posteriore rigido, con bloccaggio Spicer Performa-TraK. Il sistema di controllo della dinamica di marcia (denominato G.o.a.t. Controller) offre fino a sette modalità selezionabili dal guidatore, tra cui Normale, Eco, Sport, Scivoloso e Sabbia, con Baja, Mud/Ruts e Rock Crawl specifici per la guida fuoristrada. Tra le altre particolarità di Bronco spiccano i grandi pneumatici (che possono arrivare a 35 pollici) e le caratteristiche che lo rendono adatto ai percorsi più impegnativi, come l'altezza libera da terra (29,5 cm), l'escursione delle sospensioni e la capacità di guado (85 cm), oltre gli angoli di dosso (29 gradi) e attacco (37,2 gradi). Inutile sottolineare come il look sia fortemente ispirato al leggendario DNA del primo Bronco e delle diverse generazioni che gli sono succedute. ''Le proporzioni quadrate di Bronco, gli sbalzi corti e la postura ben piantata a terra sono ottimizzati per l'avventura fuoristrada - ha spiegato Paul Wraith, responsabile del design di Bronco - Il profilo laterale presenta una superficie piatta, senza fronzoli, con bordi netti e parafanghi fortemente svasati. E i grandi archi passaruota hanno un design modulare con un attacco a sgancio rapido per facilitare la personalizzazione''.



All'interno il cruscotto si ispira al modello di prima generazione, con manometri e comandi chiaramente visibili e intuitivi. Unica concessione alla modernità è il display centrale da 12 pollici che permette di visualizzare, con aggiornamenti over-the-air, un esclusivo sistema di navigazione off-road che in Usa si basa su 1.000 mappe fuoristrada, con i contenuti AccuTerra di NeoTreks e le guide per sentieri FunTreks. Oltre che per la funzionalità dei rivestimenti e per alcune 'furbizie', come l'apritappi incorporato nel portellone, Bronco propone una novità davvero interessante: è una rotaia regolabile da fissare sulla parte superiore della plancia, per sistemare i supporti di smartphone e telecamere GoPro.