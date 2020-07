Ford Bronco, sarà Disney a fare del reveal un grande show

Mai prima d'ora, per il lancio di una nuova automobile, erano stati coinvolti colossi della comunicazione e dell'intrattenimento del calibro di Disney e dei network collegati ABC, ESPN, National Geographic e Hulu. Questa notte, alle 2 ora italiana (le 8 di sera Eastern Time) Ford userà invece questo 'bazooka' mediatico per svelare al mondo il suo nuovo suv 'duro e puro' Bronco, la tanto attesa riedizione del modello lanciato l'11 agosto del 1965 e battezzato - anche in quel caso era una prima assoluta - 'sport utility vehicle'. Il reveal di questo modello, che per Ford rappresenta una importante opportunità per affiancare il pick-up leader di mercato F150 con un off-road in grado di impensierire Jeep con le sue Wrangler e Gladiatori, coincide con la prima volta che Disney CreativeWorks distribuisce contenuti personalizzati con marchio, su più reti durante la prima serata su ABC, ESPN e National Geographic. Ogni film andrà in onda sulle rispettive reti lunedì 13 luglio, durante la prima pausa commerciale alle 20. Tutti e tre i film saranno disponibili per gli spettatori su Hulu a partire da martedì 14 luglio. ''Alla Disney siamo orgogliosi di creare cultura e di sfruttare il nostro impareggiabile portafoglio di reti per raccontare in modo autentico e creativo storie durante momenti significativi - ha dichiarato Rita Ferro, presidente di Disney Advertising Sales - Con Ford, stiamo reinventando ciò può rivelare un prodotto attingendo ai nostri canali sportivi, di intrattenimento e di streaming 'first class' e presentare la nuova famiglia Bronco in modo da onorare la sua storia e offrire agli spettatori una esperienza indimenticabile''.

Sulla rete ABC Bronco sarà presentato in un film di 3 minuti presentato dal cantante country Kip Moore durante CMA Best of Fest un concerto di 3 ore della Country Music Association, in onda lunedì 13 luglio (8: 00-11: 00 ET). Nella programmazione di ESPN andrà invece in onda un video dove un'altra variante di Bronco sarà protagonista di SportsCenter assieme allo scalatore professionista Brooke Raboutou. Per la programmazione su National Geographic Ford ha ingaggiato Il regista vincitore dell'Oscar Jimmy Chin, ma anche apprezzato scalatore professionista, che presenterà una terza versione del suv Bronco durante National Parks: Yosemite.



Inoltre, Chin apparirà in una storia di Instagram con Bronco sull'account di NatGeo. Infine martedì 14 luglio, tutti e tre i film di presentazione del nuovo suv dell'Ovale Blu saranno disponibili on demand su Hulu all'interno di una raccolta di contenuti a tema outdoor in linea con lo stile di vita Bronco.



Oltre ai film creati per ABC, ESPN e National Geographic, Ford condividerà anche contenuti speciali aggiuntivi con i fan sui suoi canali YouTube, Facebook, Instagram e Twitter a partire dalle 20 ET del 13 luglio - inclusi ulteriori dettagli sui punti di forza di ogni versione del Bronco.