Kia XCeed, arrivano le versioni Mild Hybrid, Plug-in e GPL

Kia completa in questi giorni la gamma della XCeed che, grazie all'introduzione delle varianti Mild Hybrid, Plug in e bi-fuel benzina GPL, diventa con una delle offerte più complete e più funzionali per conciliare il rispetto ambientale e le richieste dell'utenza all'interno del segmento C. Fiore all'occhiello dal punto di vista tecnologico sono le due nuove versioni Mild Hybrid e Plug-in Hybrid di XCeed, un ulteriore importante passo nella strategia di elettrificazione di Kia Motors dopo il lancio commerciale dei modelli 100% a batteria e-Niro ed e-Soul avvenuto a giugno le nuove varianti consolidano la presenza dei powertrain elettrificati Kia nel segmento C. "Questo debutto commerciale - ha detto Giuseppe Bitti, amministratore Ddelegato di Kia Motors Company Italy - porta con sé un grande valore in termini di presenza sul mercato. XCeed si presenta con una delle offerte di motorizzazioni più complete di sempre del segmento C, segno della volontà continua di Kia a puntare su innovazione, qualità e tecnologia dei propri prodotti. Dopo un giugno caratterizzato dall'apertura della vendita della nostra gamma elettrica, ecco che a luglio si completa anche questo importantissimo tassello che vede protagonista XCeed nelle sue varianti Mild Hybrid, Plug-in e GPL". In particolare XCeed Plug-in Hybrid è il primo modello PHEV di Kia ad essere prodotto in Europa, a Zilina in Slovacchia. Questo sistema propulsivo, ereditato da Niro, è composto dal motore benzina 4 cilindri GDI da 1.6 litri e da un'unità elettrica da 44,5 kW, alimentata da una batteria ai polimeri di litio da 8,9 kWh che è in grado di garantire 54 km di autonomia elettrica, sufficienti ad affrontare la maggior parte degli spostamenti quotidiani. In questa configurazione, il powertrain offre una potenza complessiva di 141 Cv e una coppia massima di 265 Nm già a partire da 1.000 giri. Questo gruppo propulsore plug-In è abbinato a una trasmissione a doppia frizione a 6 rapporti (6DCT), garanzia di una guida più piacevole rispetto a modelli dotati di trasmissioni a variazione continua (e-CVT). La tecnologia Mild Hybrid, cioè quella 'leggera' a 48 Volt arriva dopo Sportage anche su XCeed, utilizzando una piattaforma basata su un motore 1.6 diesel da 136 Cv abbinato al sistema MHSG (Mild Hybrid Start-Generator) con batteria da 48 Volt. Questa combinazione, che assicura importanti riduzioni nei consumi e nelle emissioni, è disponibile sia con il nuovo cambio iMT Clutch by wire che con il cambio automatico doppia frizione DCT a 7 marce. Il sistema Mild Hybrid si integra alla perfezione nell'architettura di XCeed senza alcun impatto sull'abitabilità: la batteria è sotto il piano del bagagliaio, che ha una capacità di carico pari a 380 litri mentre il sistema MHSG non richiede alcuna modifica alla disposizione originaria dei componenti nel vano motore. In fase di accelerazione l'MHSG fornisce una potenza elettrica di 10 kW che supporta il motore termico, riducendo il carico motore e di conseguenza consumi ed emissioni. Va ricordato che il cambio manuale intelligente iMT con frizione elettroattuata Clutch by wire opera con il generatore di avviamento ibrido (MHSG) con la finalità di spegnere il motore, prima dell'intervento del sistema Start-Stop Idle Stop & Go di Kia, quando il veicolo si arresta per inerzia. Questo migliora l'efficienza complessiva, riduce il consumo di carburante e, di conseguenza, le emissioni di CO2 di circa il 3% in condizioni di guida reale. La marcia scelta rimane innestata anche a motore spento e l'avviamento avviene con la stesso rapporto non appena si premono freno o acceleratore. Il sistema iMT funziona automaticamente quando il guidatore lascia la marcia innestata e rilascia il'acceleratore per rallentare dolcemente ad esempio avvicinandosi a un semaforo rosso e sfruttare al massimo a motore spento e frizione abbassata l'energia cinetica. Altra novità della gamma XCeed è l'imminente introduzione del motore 1.0 TGDI Eco GPL. Già con il lancio di Sportage 1.6 Eco GPL, avvenuto lo scorso anno, è stata introdotta la tecnologia 'Valve care' sui motori ad iniezione diretta GDI e la nuova variante di XCeed a GPL adotterà un sistema analogo in grado di garantire performance preservando l'usura delle valvole nel corso nel tempo. Kia ha previsto un allestimento specifico per le nuove versioni elettrificate che si andrà ad affiancare a quelli esistenti: Urban, Style ed Evolution. Con la denominazione High Tech queste speciali XCeed si posizioneranno tra le Style e le Evolution caratterizzandosi da equipaggiamenti di serie caratterizzanti (e vantaggiosi per il cliente) quali il Navigation System con schermo da 10,25 pollici e sistema Uvo Connect, il Supervision Cluster da 12,3 pollici e i sensori anteriori con Smart Parking Assist.