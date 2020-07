Nissan Ariya, 15/07 world premiere del crossover elettrico

Con Ariya, Nissan inaugura l'inizio di una nuova era per i veicoli elettrici, anticipando il design e la tecnologia della gamma futura dei suoi modelli. Il crossover coupé 100% elettrico della casa giapponese sarà protagonista di una world premier in programma mercoledì 15 luglio. Questo modello nasce su una nuova piattaforma dedicata ai veicoli elettrici. È previsto con il sistema di guida semi-autonomo ProPilot 2.0, che supporterà guida in autostrada, nonché i più recenti sistemi di sicurezza e tecnologia disponibili su Nissan.



Non si sa nulla del gruppo propulsore, tranne per il fatto che sarà completamente elettrico e comprenderà due motori, uno su ciascun asse: si tratta della tecnologia Nissan e-4ORCE, ovvero due motori elettrici, uno per ogni asse, che forniscono una potenza bilanciata alle quattro ruote della vettura per una manovrabilità da vettura sportiva, migliori stabilità e prestazioni.



Il nuovo Virtual Personal Assistant interviene inoltre nella ricerca di informazioni e parcheggi per fare in modo che il conducente possa mantenere l'attenzione fissa sulla strada.