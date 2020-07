Doddge Charger, tra novità 2021 anche la Hellcat Redeye

C'è anche una Charger Redeye, tra le novità di Dodge per il 2021. Pare fosse solo una questione di tempo che la casa americana decidesse di mettere sul mercato una Charger con il propulsore Redeye e quel momento è arrivato con la Dodge Charger SRT 2021 Hellcat Redeye. La ricetta per ottenere la supercar è stata piuttosto semplice, in quanto Dodge ha preso il motore V8 sovralimentato da 6,2 litri dal Challenger Redeye e lo ha fatto arrivare fino a sotto il cofano del Charger con i suoi 797 CV e 958 Nm di coppia.

Dodge ha descritto la nuova Charger SRT Hellcat Redeye come la "berlina di serie più potente e veloce del mondo" grazie a dati che la confermano in grado di coprire la distanza di un quarto di miglio in 10,6 secondi a 207 km/h e una velocità massima di 326 km/h. Alcune soluzioni, soprattutto in termini di elettronica, sono state mutuate dalla Dodge Demon, il cambio è automatico a otto marce ed è stato adottato un nuovo sistema di iniezione del carburante, un sistema di lubrificazione migliorato e un convertitore di coppia aggiornato. La casa automobilistica ha anche aggiunto un accorgimento grazie al quale l'aria condizionata dalla cabina può venire deviata alla presa di aspirazione, in modo tale da abbassare la temperatura dell'aria e del liquido di raffreddamento per migliorare le prestazioni.



Il conducente può anche monitorare la temperatura del liquido di raffreddamento in tempo reale tramite il sistema di infotainment. L'interno della Charger SRT Hellcat Redeye è dotato di sedili in pelle che possono essere opzionalmente rivestiti in parte con Alcantara. Se i sedili che la console sono dotati di cuciture in argento, l'abitacolo è decorata con particolari in Light Black Chrome, mentre il tachimetro è rosso e numerosi sono i loghi SRT Hellcat Redeye distribuiti all'interno. L'equipaggiamento standard include sospensioni adattive, Launch Assist e Launch Control, Torque Reserve e naturalmente il Line Lock per un burnout facile e privo di rischi. Il modello 2021 di Dodge Charger SRT Hellcat Redeye sarà disponibile per l'ordine questo autunno, mentre le prime auto sono previste in consegna nelle concessionarie nei primi mesi del 2021.