Gamma Skoda model year 2021, novità in motori e dotazioni

Skoda annunciaimportanti aggiornamenti che riguardano sia gli equipaggiamenti sia l'offerta di motori della propria gamma in occasione dell'avvio della produzione dei model year 2021 che, tradizionalmente, avviene in estate. Nel corso dei prossimi mesi, infatti, tutti i motori saranno aggiornati per essere conformi alla normativa Euro 6d e la gamma a benzina vedrà il debutto dell'unità 1.0 TSI 110 Cv che sostituisce il precedente motore da 115 Cv. Importante il debutto dei turbodiesel di nuova generazione 2.0 TDI Evo, che fa seguito a quanto già avvenuto per altre marche del Gruppo Volkswagen di cui la Casa ceca fa parte. Grazie alla tecnologia Twin Dosing nel sistema di trattamento dei gas di scarico il 2.0 TDI Evo permette una drastica riduzione delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) e che quindi fa di questo motore a gasolio una delle soluzioni più interessanti dal punto di vista del rispetto ambientale. Altro punto comune a tutti i modelli Skoda, da Fabia a Superb, sarà l'adozione del nuovo volante completamente rivisto nell'ergonomia e nelle funzionalità, a due o tre razze in base alla versione, che ha debuttato sulla quarta generazione di Octavia.L'offerta del nuovo city suv Kamiq si arricchisce con il Model Year 2021 della variante Scoutline, dal look ancora più dinamico e votato all'avventura, senza alcuna limitazione alla vocazione urbana.



Immediatamente riconoscibile per i paraurti specifici, per gli archi passaruota in materiale plastico non verniciato e per il colore argento delle protezioni anteriori, posteriori e delle calotte degli specchietti retrovisori, il nuovo Skoda Kamiq Scoutline è dotato di serie di gruppi ottici Full Led Crystal Lighting, vetri posteriori oscurati e cerchi da 17 pollici antracite. All'interno spiccano i sedili con rivestimento ad altra traspirabilità, l'inserto decorativo in plancia di colore scuro e la pedaliera in metallo. La versione Scoutline, sviluppata sulla base della versione Ambition di cui riprende la completa dotazione di serie in fatto di sicurezza attiva e connettività. Sono presenti schermo da 8 pollici, connettività smartphone, ACC, Lane Assistant e frenata automatica di emergenza in combinazione con tutte le motorizzazioni in gamma, compresa quella a metano 1.0 G-TEC, con la sola eccezione del 1.0 TSI 95 Cv. Il listino di Skoda Kamiq Scoutline parte da 25.340 euro per la versione 1.0 TSI 115 Cv. Il suv Skoda Karoq è ora dotato dell'infotainment connesso di terza generazione, che permette l'aggiornamento delle mappe del navigatore 'over the air' e di fruire di numerosi servizi online, oltre a permettere l'accesso remoto al veicolo tramite App. I servizi Care Connect (chiamata di emergenza, accesso remoto e Service Proattivo) sono ora di serie su tutta la gamma, insieme alla connettività wireless per gli smartphone Apple e Android compatibili. Tra le nuove dotazioni di serie di Karoq figurano anche le prese USB-C anteriori e i cerchi in lega da 19 pollici per le versioni Style e SportLine 4x2 e il riscaldamento di volante e sedili anteriori sulle versioni S-Tech, Scout e SportLine. Debutto dell'infotainment connesso di terza generazione anche nel grande suv Skoda Kodiaq con i medesimi servizi online di Karoq e la possibilità dell'interfaccia smartphone in modalità wireless, a cui aggiunge la funzionalità di accesso keyless al veicolo, ora attivo su tutte le portiere e non solo su quelle anteriori. Anche le versioni Kodiaq S-Tech, Kodiaq SportLine, Kodiaq Scout e Kodiaq RS avranno di serie volante e sedili anteriori riscaldabili. Skoda Superb, sempre disponibile con carrozzeria berlina e Wagon, riceve il nuovo 2.0 TDI Evo 122 Cv DSG, in sostituzione del precedente 1.6 TDI 120 Cv DSG. Anche l'ammiraglia del brand sarà dotata del nuovo infotainment connesso di terza generazione, con connettività smartphone estesa. Nelle dotazioni di sicurezza debutta il Travel Assistant Pack che sarà di serie sulle versioni Style, SportLine, Scout e L&K. Il nuovo pacchetto include Adaptive Lane Assistant per il mantenimento attivo della corsia anche in caso di cantieri stradali. Ed anche il sistema di riconoscimento segnaletica stradale, il Predictive Cruise Control, il Traffic Jam Assistant, l'Emergency Assistant che sfrutta il volante con superficie capacitiva arrestando in sicurezza se il conducente non è in grado di mantenere il controllo. Infine, sempre di serie, la strumentazione digitale Virtual Cockpit e, da Style a L&K, anche volante e sedili anteriori riscaldabili.