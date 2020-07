Nuovo Bentley Bentayga, debutto in perfetto stile british

Presentazione virtuale ma in perfetto stile british per la nuova generazione del suv luxury Bentayga con tanto di tea cups, scones e butter cookies (tutto pronto per le 5 del pomeriggio, ora locale) a disposizione di Adrian Hallmark, presidente e Ceo di Bentley Motors e degli altri manager dell'azienda. Da una amena residenza nel Cheshire, le immagini e le informazioni su questo nuovo modello, il più importante dal punto di vista numerico per la Casa di Crewe del Gruppo Volkswagen con 20mila unità vendute, si sono diffuse in tutto il mondo e soprattutto nei 3 mercati maggiori - Cina, Usa ed Europa - che sono le perfette riserve di caccia per Bentley e per questo modello top nel segmento. ''Sin dal momento del suo lancio, avvenuto cinque anni fa - ha detto Hallmark - Bentayga è stato la definizione stessa di suv di lusso. Come avvenuto per la Continental GT, Bentayga ha creato un nuovo segmento di mercato e da quando abbiamo fissato questo riferimento, molti altri ci hanno seguito, ma nessun competitor è in grado di offrire le stesse caratteristiche per poter rivaleggiare con il Bentayga. Ora con il nuovo modello stiamo ridefiniamo e portando ancora più in alto le caratteristiche generali del suv di lusso, distaccando ancor di più la concorrenza.



/>Abbiamo ascoltato i nostri clienti e effettuato significativi miglioramenti nelle aree più importanti per loro. E nuovo Bentayga prosegue in chiave moderna, elegante ed efficiente, il percorso intrapreso con il modello originale''. Ed ha chiarito che ''il prezzo sarà del 5% circa superiore all'attuale generazione di Bentayga''.



L'auto, rivista sostanzialmente nel frontale e nella coda, e resa più importante grazie ad un allargamento della carreggiata posteiore, ha ora una identità stilistica ancora più vicina alle ultime Bentley, come la terza generazione di Continental GT, e propone qualche tocco di estrema ricercatezza (come i gruppi ottici che simulano i brillanti) che fanno evidentemente parte del pacchetto di richieste avanzate da chi è già cliente Bentley e di questo suv di lusso in particolare. Il frontale completamente ridisegnato è caratterizzato da una imponente griglia ora più verticale, che è 'incastonata' nei due proiettori con tecnologia Led firmata dal design Bentley e ispirati - come abbiamo sottolineato - al taglio dei cristalli.



Il disegno dei paraurti è più avvolgente e dinamico, a sottolineare le caratteristiche prestazionali della vettura. Anche il posteriore di Bentayga è stato profondamente rivisto, ha interessato la riprogettazione totale delle superfici dove spicca il portellone posteriore a tutta larghezza con nuove luci che vengono incastonate, mentre la targa è stata spostata nella parte bassa del paraurti, a creare un insieme più pulito. I due scarichi posti ai lati del paraurti non lasciano dubbi sul temperamento e la potenza della vettura. Un aumento della della carreggiata posteriore di 20 mm offre un vantaggio estetico e dinamico grazie alla posizione delle ruote (con cerchi di inedito disegno) a 'filo' degli archi nella parte esterna.



I caratteristici interni di Bentayga sono stati rivisti con una nuova fascia centrale e un nuovo volante. Ridisegnati anche i rivestimenti delle portiere e le sedute anteriori e posteriori che beneficiano di materiali e finiture ancora più lussuose.



Debuttano una finitura in alluminio spazzolato con una tonalità diamante scuro e due nuove essenze in legno Koa e Crown Cut Walnut. Lo spazio per i passeggeri posteriori, a seconda della configurazione, hanno a disposizione per le gambe sino a 100 mm in più. Un sofisticato sistema di infotainment di ultima generazione si integra nel cruscotto Bentley realizzato artigianalmente, con uno schermo da 10,9 pollici. Hardware e software di ultima generazione, offrono una navigazione completamente nuova, con mappe satellitari, ricerca on line e altre funzionalità. Apple Car play e Android Auto sono ora di serie con funzione wireless tramite cavo. Gli occupanti del divano posteriore hanno a disposizione anche un nuovo tablet a schermo tattile simile a quello introdotto nella Flying Spur.



Nuovo Bentayga verrà inizialmente introdotto sul mercato - da questi giorni in Gb ed Europa continentale, dal 2021 negli altri Paesi - con il propulsore benzina 8V da 542 Cv. Nel corso del 2021 arriveranno la versione plug-in Hybryd e la Speed equipaggiata con il poderoso W12.