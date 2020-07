Ineos svela il Granadier, fuoristrada pratico e razionale

Ineos Automotive svela il design degli esterni del Grenadier, il fuoristrada 4x4 pratico e concreto ma soprattutto dallo spirito globale. Progettato da zero sulla base di una nuova piattaforma, il Grenadier è stato concepito con un chiaro obiettivo: offrire un veicolo da lavoro robusto, efficace e confortevole per affrontare ogni terreno.



L'apparenza lascia spazio alla sostanza, cosa che rende il fuoristrada ancora più razionale. 'La forma segue la funzione' è il principio di design a cui si ispira il veicolo: il programma di sviluppo avanza rapidamente con l'avvio dei test dei prototipi e un obiettivo di 1,8 milioni di chilometri percorsi su strada e in fuoristrada nell'arco del prossimo anno. ''Il brief del progetto è stato semplice. Abbiamo delineato le caratteristiche di un fuoristrada 4x4 moderno, razionale e incredibilmente capace, un veicolo in cui la funzionalità è al centro di tutto - ha dichiarato Toby Ecuyer, Head of Design - Un design chiaro, immediato, senza ambiguità circa il ruolo che il Grenadier avrà nella vita dei clienti. Un veicolo in cui tutto è sostanza. E niente è apparenza. Grazie alle moderne tecniche produttive e ingegneristiche abbiamo dotato il Grenadier di capacità all'avanguardia, pur rimanendo fedeli all'autentica essenza di un veicolo da lavoro pratico e funzionale che supererà la prova del tempo''. A fargli eco Jim Ratcliffe, presidente di Ineos: ''Il Grenadier nasce dall'aver saputo intravvedere un'opportunità trascurata da diversi costruttori: un fuoristrada pratico ed essenziale. Da questo vuoto nel mercato è nato il nostro progetto di un 4x4 efficace, durevole e affidabile, costruito per affrontare gli ambienti più ostili al mondo. E con un look in linea con il suo animo senza compromessi. Come vedrete oggi, Toby e il suo team hanno fatto un ottimo lavoro, dando vita a un design al tempo stesso distintivo e determinato''.