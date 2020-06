Spagna, Dongfeng DFSK 580 suv 7 posti 'lusso per tutti'

Con lo slogan 'il lusso alla portata di tutti' il Gruppo spagnolo Invicta Motors, che commercializza veicoli cinesi a due e quattro ruote, lancia in questi giorni il suv 7 posti Dongfeng DFSK 580 che è destinato alle famiglie numerose. Proprio chi ha necessità di trasporto particolari può contare su una speciale promozione che fa scendere il prezzo di questo moderno suv con motore 1.5 turbo (anche bifuel) e con cambio sequenziale CVT a 6 rapporti a partire da 19.170 euro.



Una operazione di sicuro interesse per la Spagna, e che potrebbe funzionare come test per l'allargamento della vendita di questo ed altri modelli Dongfeng di ultima generazione in ulteriori mercati europei. Si tratta di un suv da 4 metri e 68, che con i suoi 146 Cv accelera da 0 a 100 in 11,4 secondi, supera i 190 all'ora e propone un equipaggiamento davvero completo. Sono infatti di serie nella Luxury - versione base - gli interni in pelle, il climatizzatore, rivestimento in pelle, display infotainment da 11 pollici con navigatore, telecamera di retromarcia, volante multifunzione e tetto apribile, a cui nella versione di livello superiore Intelligent (20.950 euro) si aggiungono i fari full Led, la copertura a 360 gradi con telecamere, il tetto panoramico elettrico, il sedile guidatore con regolazioni elettriche e la seconda fila dei sedili scorrevole.