Nissan, nuova immagine crossover Ariya, reveal a luglio

Nissan svela una nuova immagine teaser del suo prossimo crossover elettrico Ariya e annuncia che sarà presentato in anteprima ufficiale a luglio.



Presentato in anteprima dall'Ariya Concept, che ha debuttato al Tokyo Motor Show 2019, il nuovo crossover elettrico si mostra con una illuminazione simile sul davanti, con la tradizionale griglia affiancata da due strisce LED. Nuovo Ariya presenta una linea del tetto inclinata e uno spoiler montato sul tetto, e per il debutto sono attesi piccoli ritocchi che riguardano i paraurti e le maniglie delle porte, così come previsto dalle immagini dei brevetti che sono emerse online ad aprile.



Il crossover nasce su una nuova piattaforma dedicata ai veicoli elettrici. È previsto con il sistema di guida semi-autonomo ProPilot 2.0, che supporterà la guida in autostrada, nonché i più recenti sistemi di sicurezza e tecnologia disponibili su Nissan. Non si sa nulla del gruppo propulsore, tranne per il fatto che sarà completamente elettrico e comprenderà due motori, uno su ciascun asse: si tratta della tecnologia Nissan e-4ORCE, ovvero due motori elettrici, uno per ogni asse, che forniscono una potenza bilanciata alle quattro ruote della vettura per una manovrabilità da vettura sportiva, migliori stabilità e prestazioni.



Il nuovo Virtual Personal Assistant interviene nella ricerca di informazioni e parcheggi per fare in modo che il conducente possa mantenere l'attenzione fissa sulla strada. Durante gli spostamenti, la pianificazione itinerario smart individua e visualizza i punti di ricarica lungo il percorso, assicurandosi che il conducente arrivi alla destinazione desiderata. Anche quando parcheggiato, il concept Ariya è in movimento, infatti grazie alla tecnologia Nissan Energy (Vehicle-to-Home, Vehicle-to-Grid), si collega ai sistemi energetici per ricaricare la batteria del veicolo, alimentare l'abitazione o l'ufficio.



''Il mondo sta cercando un salto in avanti. L'Ariya Concept ha risposto alla chiamata con il ripensamento del segmento crossover da zero, tra cui caratteristiche di design sorprendenti, dotazioni interne e spazio e prestazioni simili a quelle di un'auto sportiva'', ha affermato la casa automobilistica nel breve rilascio che accompagna il teaser.



''Anche un elemento convenzionale come la tradizionale griglia anteriore si è evoluto in uno straordinario 'scudo' per proteggere la tecnologia utilizzata per l'assistenza del conducente ProPilot''.