Audi A3 Sportback TDI 35 150 Cv il massimo di una segmento C

(di Andrea Silvuni)

A ventiquattro anni dal debutto della prima generazione di A3, che coincise con la 'creazione' della prima compatta premium.



Audi svela ora la quarta generazione del suo modello in testa alle vendite e lo fa spostando ancora più in alto l'asticella, tanto che nuova A3 Sportback propone livelli di raffinatezza tecnologica, di confort, di sicurezza e di 'immagine' che erano propri di segmenti superiori al C. L'inedita cinque porte di Audi - che abbiamo potuto provare su strada in un evento realizzato all'insegna delle regole Covid-19, sanificazione e mascherina con i Quattro Anelli compresa - non sfoggia solo un look più sportivo rispetto alla precedente, ma conferma la sua evoluzione con un comportamento dinamico più 'preciso' e appagante, con motori performanti e innovativi sistemi d'assistenza, che nel complesso garantiscono più efficienza, più confort e un rispetto dell'ambiente al top. Il carattere 'grintoso' di A3 Sportback è evidenziato, anche da fermo, dalle diverse proporzioni (è lunga 4,34 metri e larga 1,82 metri cioè circa 3 centimetri in più) e da importanti novità nel design, come l'ampia mascherina single frame esagonale con griglia a nido d'ape nel frontale, le generose prese d'aria squadrate e, soprattutto, le fiancate marcatamente svasate, dall'andamento concavo, introducono un elemento stilistico 'muscoloso' totalmente inedito. Nella configurazione top di gamma di A3 Sportback i proiettori a Led Audi Matrix integrano per la prima volta le luci diurne digitalizzate, con un'innovativa matrice luminosa, composta da 15 diodi, che consente di generare un motivo specifico in funzione delle versioni in gamma. Anche la plancia di A3 Sportback s'ispira ai modelli Audi di categoria superiore: lo schermo touch da 10,1 pollici con risposta 'acustica' consente di gestire selezione dei media, navigazione e i servizi Audi connect. Inoltre il comando vocale in grado di riconoscere le espressioni di uso comune, identiche alle formulazioni del linguaggio quotidiano. In abbinamento al sistema di navigazione MMI plus con MMI touch, di serie a partire dalla versione Business, è previsto l'Audi virtual cockpit, forte di funzioni aggiuntive tra le quali la rappresentazione della mappa di navigazione in formato ampliato.



La 'sportività' della nuova A3 Sportback è stata trasferita anche alla velocità di calcolo: il sistema MMI si avvale di una nuova main unit con una potenza di calcolo dieci volte superiore al sistema MIB 2 del precedente modello. La Communication Box gestisce tutte le funzionirelative alla connettività, come la telefonia o i servizi Audi connect con velocità LTE Advanced, e integra anche l'hotspot WLAN. Su strada (un interessante itinerario nella parte agricola dell'hinterland milanese) si apprezza il sistema di navigazione MMI plus con MMI touch che in grado di proporre i percorsi più adeguati, tenendo conto dell'intensità del traffico. Al lancio nuova Audi A3 Sportback propone una completa gamma di motorizzazioni che comprende il 3 cilindri benzina 1.0 (30) TFSI turbo da 110 Cv e 200 Nm di coppia, il quattro cilindri benzina 1.5 (35) TFSI turbo da 150 Cv e 250 Nm - disponibile anche nella configurazione 35 TFSI S Tronic con tecnologie cylinder on demand e mild-hybrid a 48 Volt e la modernisma unità a gasolio 2.0 TDI con potenze di 116 Cv e 300 Nm (30 TDI) oppure di 150 Cv e 360 Nm (35 TDI), quest'ultima abbinata alla trasmissione a doppia frizione S Tronic a 7 rapporti. Successivamente, Audi amplierà l'offerta con ulteriori motorizzazioni TDI e TFSI, in parte abbinate alla trazione integrale Quattro, ma anche una versione ibrida plug-in con due livelli di potenza e infine una variante a metano. Nel corso test è stato possibile apprezzare le nuove peculiarità del telaio, tra cui un assetto che coniuga confort e precisione di guida e che è completabile a richiesta dalle sospensioni regolabili a controllo elettronico che prevedono una riduzione dell'altezza da terra della vettura di 10 mm. Ma anche l'estesa presenza di ADAS di ultima generazione, come il pre sense front e il collision avoid assist. Su tutto spiccano le prestazioni del TDI da 150 Cv che brilla non solo per rotondità di funzionamento e per la generosa coppia (appunto 360 Nm) ma per livelli di consumi e di emissioni che ribadiscono l'importanza del diesel nell'impegno ambientale. Il consumo WLTP si colloca a 4,5 litri per 100 km e le emissioni di CO2 (NEDC) partono da 98 g/km. La gamma prezzi varia da 27.950 a 40.900 euro.