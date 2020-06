PSA, da luglio in arrivo intera gamma elettrica van

Il mercato dei veicoli a basse emissioni sarà 10 volte più grande entro il 2025. PSA sta investendo sull'elettrificazione della gamma dei veicoli commerciali capaci di garantire, nell'ambito delle smart cities, anche le consegne dell'ultimo miglio con efficienza, sostenibilità e sfruttando al massimo tutta la tecnologia a disposizione del gruppo. A lanciare la gamma elettrificata di light truck il vice vice presidente divisione business del gruppo Psa per i veicoli leggeri, Xavier Peugeot, che intervistato da Sandy Heribert in uno studio virtuale, parla di una intera e rinnovata di modelli progettati sia per soddisfare le esigenze dei professionisti sia per garantire la mobilità ai clienti privati con il massimo livello di comfort: Peugeot e-Expert ed e-Traveller, Citroën ëJumpy ed ë-SpaceTourer, Opel Vivaro-e e Zafira-e Life. In tutti questi modelli viene offerta la possibilità di scegliere tra tre diverse dimensioni e vari tipi di configurazione interna, dal furgone lamierato al monovolume da 5 a 9 posti o persino la versione pianale cabinato, dedicata agli allestimenti. Inoltre, è possibile scegliere tra due capacità di batteria, in grado di garantire, rispettivamente, un'autonomia di 230 km e 330 km WLTP. I cinque diversi modelli si basano tutti su una tecnologica comune: la piattaforma multi-energia EMP2 sviluppata dal Gruppo. Già a luglio si apriranno nei principali paesi europei gli ordini per i furgoni Peugeot e-Expert, Citroën ë-Jumpy e Opel Vivaro-e. Le versioni monovolume fino a 9 posti, come Peugeot e-Traveller, Citroën ë-SpaceTourer e Opel Zafira-e Life, inizieranno il loro viaggio commerciale a partire da settembre.



Tutti questi modelli offrono funzionalità analoghe alle versioni con motori termici in termini di dimensioni, abitabilità, capacità di carico o versatilità, aggiungendo i vantaggi della mobilità elettrica: zero emissioni, rumore e vibrazioni e libero accesso al centro delle grandi città. Come nel caso dei veicoli termici, anche nelle versioni elettriche viene mantenuta l'altezza di 1,90 metri.



Il carico utile delle versioni elettrificate coincide con quello degli omologhi benzina e diesel: fino a 1.250 kg, con la possibilità di rimorchiare fino a 1.000 kg aggiuntivi e un volume di carico che può raggiungere 6,6 m3 . Allo stesso modo, si può scegliere tra tre diverse lunghezze, come nella gamma termica: 4,61 m., 4,96 m. e 5,31 m. Nelle versioni monovolume, Peugeot e-Traveller, Citroën ë-SpaceTourer o Opel Zafira-e Life, la ricetta è la stessa. Le versioni elettriche mantengono l'abitabilità e versatilità dell'abitacolo in grado di accogliere fino a 9 passeggeri.



Questi veicoli erogano una potenza massima di 136 CV con una coppia di 260 Nm. Raggiungono una velocità massima di 130 km/h.



L'autonomia è differente in funzione della capacità della batteria adottata: con quella da 50 kWh l'autonomia WLTP è di 220 Km mentre con quella da 75 kWh si arriva a 320 Km. Nei prossimi 18 mesi, Groupe PSA completerà l'elettrificazione della sua gamma di veicoli commerciali con il lancio delle versioni elettriche dei van compatti, come Peugeot Partner e Rifter, Citroën Berlingo e Opel Combo, e dei suoi furgoni di grandi dimensioni, come Peugeot Boxer, Citroën Jumper e Opel Movano.