Alfa Romeo GTA, protagonista alla festa dei 110 anni

Nella giornata del compleanno numero 110, Alfa Romeo ha presentato dal vivo anche la nuova Giulia GTA. Durante la speciale ricorrenza andata in scena oggi al Museo Alfa Romeo di Arese, la superspostiva che la casa del Biscione avrebbe dovuto svelare al Salone di Ginevra poi cancellato causa Covid-19, si è ritagliata un posto da protagonista.

L'iconica serie limitata, che sarà prodotta in un numero massino di cinquecento esemplari e concepita appositamente per lo speciale compleanno di Alfa Romeo, si ispira tecnicamente e concettualmente alla Giulia GTA del 1965, quella 'Gran Turismo Alleggerita' sviluppata da Autodelta a partire dalla Giulia Sprint GT, che collezionò successi sportivi in tutto il mondo. Giulia GTA deriva da Giulia Quadrifoglio ed è equipaggiata con una versione potenziata del motore Alfa Romeo 2.9 V6 Bi-Turbo, da 540 CV. Grazie all'adozione estesa di materiali ultraleggeri, beneficia di una riduzione di peso pari a 100 kg rispetto a Giulia Quadrifoglio, raggiungendo un rapporto peso/potenza di 2,82 kg/CV. Inoltre, sono state sviluppate soluzioni tecniche specifiche anche sul fronte dell'aerodinamica, assetto ed handling. L'aerodinamica attiva è stata appositamente studiata per aumentare il carico aerodinamico, grazie anche alle competenze sviluppate direttamente in Formula 1 grazie alla sinergia con Sauber Engineering e all'utilizzo del Sauber AeroKit. Sono nuovi anche il sistema di scarico centrale Akrapovič in titanio integrato nel diffusore posteriore in fibra di carbonio e specifici cerchi da 20 pollici monodado, per la prima volta su una berlina. Su GTAm, la versione ultrasportiva, il fronte aerodinamico è stato estremizzato con l'utilizzo di uno splitter anteriore maggiorato e una vera e propria ala posteriore in carbonio, che garantiscono un aumento e un ottimale bilanciamento del carico ad alta velocità. Sulla GTAm, l'eliminazione della panchetta posteriore lascia spazio ad una 'vasca' dove campeggiano sagomature specifiche destinate ad ospitare caschi ed estintore.