Ford F-150, attesa finita: pick up sarà svelato il 25 giugno

Spuntano le prime immagini-spia dell' F-150 2021, il pick up dell'Ovale Blu il cui lancio è previsto per il 25 giugno. Il nuovo F-150 rappresenta un aggiornamento dell'attuale generazione, con una serie di significative novità introdotte nello stile.Secondo alcune indiscrezioni riportate da Reuters, sarebbe prevista anche un'opzione 'posto letto' con il sedile che sarà in grado di reclinarsi abbastanza da consentire al suo occupante di sdraiarsi.Sono previsti inoltre anche grandi schermi digitali per il quadro strumenti ed un infotainment ipertecnologico. La nuova tecnologia includerà anche più opzioni di connettività e aggiornamenti over-the-air.Nel reparto propulsori, Ford starebbe preparando opzioni ibride plug-in ed elettriche a batteria, anche se di uscita di questa versione non sono ancora stati definiti ma con molta probabilità dovrebbe arrivare intorno al 2022.Per i propulsori a benzina, potrebbero confermarsi le opzioni V6 e V8. Rumors, inoltre, parlano anche del fatto che Ford starebbe sviluppando un nuovo V8 da 4,8 litri per sostituire l'attuale da 5,0 litri. Ci saranno anche dei motori diesel per i veri fan del rimorchio, mentre un nuovo F-150 Raptor dovrebbe essere equipaggiato con un V6 twin-turbo.



Un cambio automatico a 10 velocità, infine, dovrebbe essere standard sulla maggior parte delle versioni ad esclusione, con molta probabilità, del modello EV.