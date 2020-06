BMW Serie 8, 'Golden Edition' è nuova versione speciale

Una versione speciale per la Serie 8 di BMW che diventa 'edizione oro'. Si chiama infatti Serie 8 Edition Golden Thunder la nuova edizione speciale dell'ammiraglia dell'elica tedesca, realizzata dal reparto BMW Individual che è preposto alla trasformazione dei veicoli della ca in automobili confezionate 'su misura' e pensate per quei clienti con le più alte aspettative in termini di stile e qualità.

La Edition Golden Thunder è disponibile per tutte le varianti di modello della nuova BMW Serie 8 Coupé, della nuova BMW Serie 8 Cabrio e della nuova BMW Serie 8 Gran Coupé, dalla BMW 840i e dalla BMW 840d xDrive fino alla BMW M850i xDrive. I veicoli dell'edizione saranno prodotti presso lo stabilimento BMW di Dingolfing a partire da settembre 2020. Le caratteristiche principali della versione speciale sono la finitura corpo in Sapphire Black metallizzato o Frozen Black metallizzato, oltre agli inserti di colore oro tra i quali i tappi degli specchi esterni, lo spoiler posteriore (disponibile esclusivamente per la BMW Serie 8 Coupé) e i cerchi in lega leggera da 20 pollici con design a doppio raggio. Obiettivo dichiarato, quello di combinare le peculiarità delle auto sportive con il lusso, anche all'interno dove la Golden Edition si caratterizza per il rivestimento in pelle con l'iscrizione 'Edition Golden Thunder' ricamata sui poggiatesta anteriori e il rivestimento del tetto in Alcantara per la BMW Series 8 Coupé e la BMW Series 8 Gran Coupé, oltre che per le finiture interne in alluminio effetto oro. Sulla console centrale, le superfici sono completate da un emblema che richiama proprio l'edizione speciale. I modelli della 'serie oro' di BMW Serie 8 hanno dalla loro anche l'impianto sonoro, composto dal prestigioso sistema audio Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System.