Mercedes AMG GT 4 coupé, sportiva e ancora più hi-tech

Per l'anno modello 2020 la Mercedes-AMG GT a 4 porte coupé è stata aggiornata pur mantenendo una sorta di continuità con la declinazione precedente. Con un listino prezzi che parte da un prezzo di quasi 95mila euro e che arriva fino a 170mila euro, nuova GT è equipaggiata con il sistema di infotainment digitale intelligente MBUX (Mercedes-Benz User Experience) con display specifico AMG e funzioni configurabili individualmente. In Germania, le specifiche standard della sportiva a quattro posti includono anche funzionalità come Widescreen Cockpit, il sistema di navigazione su disco rigido, il sistema di controllo vocale intelligente "Hey Mercedes", il touchpad e la radio digitale. Come optional sono disponibili l'MBUX Interior Assistant e l'MBUX Augmented Reality Navigation.



A listino cinque versioni differenti, a seconda se si scelgono le due o le quattro ruote motrici: AMG GT 43 (anche 4MATIC +), AMG GT 53 4MATIC +, AMG GT 63 4MATIC (anche in versione S 4MATIC +).