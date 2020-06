Ford, ecco le versioni Trail e Active di Transit e Tourneo

Ford alza il velo sulle nuove versioni Trail e Active per la gamma Transit e Tourneo, disponibili da ora con consegna prevista a fine estate.



Progettate appositamente per adattarsi agli ambienti di lavoro più ostili, grazie agli aggiornamenti eseguiti sulla trazione e a un nuovo differenziale meccanico a slittamento limitato (mLSD), le nuove versioni Transit Trail e Transit Custom Trail offrono maggiore comfort e capacità di carico in ogni condizione lavorativa, senza nessun compromesso sulla funzionalità.



La nuova versione Tourneo Custom Active è pensata per i clienti privati e business più dinamici, grazie al design grintoso di ispirazione outdoor e al mLSD, opzionale, introdotto per garantire la massima aderenza anche sulle superfici scivolose, accidentate o irregolari.



Nel corso del 2020, la gamma Active si arricchirà con l'introduzione dei modelli Transit Connect e Tourneo Connect. I nuovi Transit Trail e Transit Custom Trail offrono un look deciso e la nota affidabilità per gli utenti il cui lavoro porta ad affrontare terreni e percorsi impervi, lontano dalle strade normali.



Le versioni Trail presentano un rivestimento in colore nero che avvolge il paraurti e i pannelli laterali inferiori, anteriori e posteriori. Il badge Ford sovradimensionato, nella griglia nera opaca, offre una presenza decisa che incarna lo spirito avventuriero, in abbinamento agli esclusivi cerchi in lega da 16''.



I modelli Transit Trail e Transit Custom Trail a trazione anteriore sono dotati di serie del mLSD, mentre il Transit Trail è disponibile con l'Intelligent All-Wheel Drive garantendo una guida sicura anche su terreni impervi e nelle condizioni climatiche più avverse.



Sviluppato in collaborazione con gli specialisti di Quaife, il differenziale a slittamento limitato (mLSD) trasferisce automaticamente la coppia del motore in condizioni di scarsa aderenza alla ruota con la massima trazione, consentendo al Transit Trail e al Transit Custom Trail di affrontare comodamente anche le strade non asfaltate.



Transit Trail è disponibile anche con Intelligent All-Wheel Drive per una trazione ottimizzata anche in off-road. Supportata da modalità di guida selezionabili (Slippery e Mud/Rut) utilizzando il controller dei Drive Modes sul cruscotto, l'Intelligent All-Wheel Drive offre anche la modalità AWD Lock per dividere la coppia 50:50 tra gli assi anteriore e posteriore, per le superfici a bassa aderenza. I modelli Trail aggiungono interni dai dettagli esclusivi, come i sedili in pelle, di serie, facilmente lavabili. Tutti i modelli Transit Trail e Transit Custom Trail sono alimentati dal motore diesel 2.0 EcoBlue con potenze da 130 CV, 170 CV e 185 CV.



Inoltre, i modelli Transit Custom Trail sono disponibili in versione elettrificata con propulsore 2.0 EcoBlue Hybrid, unico nel segmento di appartenenza, disponibile con potenze da 130 CV, 170 CV e 185 CV. Il nuovo Tourneo Custom Active è caratterizzato invece da uno stile dinamico, ispirato ai suv e da una maggiore praticità, grazie agli accorgimenti del design e ad alcuni dettagli pensati per i clienti privati e business più dinamici. Offrendo più spazio e capacità di carico per consentire anche gli stili di vita più avventurosi, il Tourneo Custom Active segue il successo dei crossover Fiesta e Focus Active.



L'interno del Tourneo Custom Active inoltre può essere facilmente riconfigurato: le 6 sedute individuali possono essere ripiegate in diverse configurazioni (i ganci delle sedute possono essere utilizzati per montare i portabici).



Il Tourneo Custom Active è disponibile con potenze da 130 CV, 170 CV e 185 CV a seconda della versione e delle specifiche, sia la trasmissione automatica sia quella manuale.