Bmw M5 e M5 Competition, regine della strada e della pista

Sulla scia del debutto della nuova generazione della Serie 5, Bmw lancia ora anche la variante M5 che, soprattutto con la versione M5 Competion da 625 Cv, sposta ancora più in alto l'asticella nel segmento delle berline ad altissime prestazioni. Elementi centrali di questa 'crescita' sono il poderoso motore V8 da 4,4 litri con tecnologia M Twin Power Turbo che eroga 600 Cv nella versione M5, e appunto 625 nella Competition, e una serie di raffinatezze tecnologiche e costruttive che sono state mutuate da altre Bmw, come la M8 Gran Coupé, e dal mondo delle competizioni.

Evidenti, soprattutto se in combinazione con colori di carrozzeria (come il Motegi Red) che sono meno vicini ai gusti del nostro mercato, le caratterizzazioni prestazionali della carrozzeria. E' il caso della griglia a doppio rene della ultima Serie 5 con dettagli di stile neri e un design esclusivo con barre doppie specifiche M e un badge M. Lo scudo anteriore ha contorni più 'audaci' e prese d'aria più grandi ai lati, mentre l'ampia presa d'aria centrale è esagonale e incorpora il radiatore dell'olio e il sensore radar per il sistema Active Cruise Control (ACC). Nuovo anche il disegno della firma luminosa anteriore con elementi a forma di L che si aprono verso la griglia del doppio rene aggiungendo dinamicità ai fari a Led di nuova concezione. Il cofano in alluminio, i pannelli laterali anteriori con le esclusive uscite d'aria M, gli specchietti aerodinamici e il tetto in plastica rinforzata con fibra di carbonio (CFRP) sono altri elementi distintivi rispetto alla Serie 5 serie così come la muscolosa grembiulatura posteriore con grande diffusore, le luci posteriori a Led tridimensionali e i doppi terminali di scarico con finitura specifica. Le opzioni di ruote in lega leggera ora includono anche gli elementi a doppio raggio M da 20 pollici Orbit Grey lucide tipiche della Bmw M8. All'interno, oltre al display ingrandito a 12,3 pollici e ai sedili M Sport, debutta un nuovo sistema operativo che prevede due nuovi pulsanti M1 e M2 sulla console centrale - come quelli della M8 - offrono un accesso più diretto alle impostazioni di sistema e alle indicazioni nel quadro strumenti e nel display head-up. Il pulsante M Mode permette di alternare rapidamente le impostazioni Road e Sport. Il pilota può scegliere due configurazioni individuali, relative a M xDrive, DSC, motore, trasmissione, ammortizzatori e caratteristiche di sterzo, nonché l'aspetto di M View nel display Head-Up. Nella M5 Competition, tenendo premuto il pulsante M Mode, si attiva l'ulteriore Modalità Track - destinata esclusivamente ai circuiti - che disattiva tutte le funzioni di confort e sicurezza dei sistemi di assistenza alla guida. Per focalizzare ulteriormente l'attenzione del guidatore sulla strada da percorrere, anche il sistema audio è disattivato e il display centrale è spento. Il risultato è un 'distillato' purissimo del sentimento M. Del resto l'erogazione di coppia (750 Nm in entrambe le versioni) e di potenza (600 e 625 Cv) garantiscono una risposta ancora più emozionante ai movimenti dell'acceleratore. M5 scatta da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e in 11,1 secondi da 0 a 200 km/h. M5 Competition è ancora più rapida: 3,3 secondi per arrivare a 100 all'ora e 10,8 a 200. Con il pacchetto opzionale M Driver entrambe le versioni raggiungono i 305 km/h, naturalmente in assenza di limiti di velocità. Entrambe le M5 sono equipaggiate di serie con freni M Compound, con dischi ventilati e pinze anteriori fisse a sei pistoncini con il logo M e pinze posteriori flottanti a pistone singolo. Oltre alla finitura verniciata blu standard, le pinze possono ora essere verniciate in nero lucido o lucido Rosso come opzione. I freni in ceramica M Carbon sono opzionali e propongono pinze color oro con logo M. I prezzi in Germania partono da 120.900 per la M5 e da 129.900 per la M5 Competition.