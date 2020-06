Ram, arriva seconda serie limitata 'Built to Serve'

Ram ha lanciato la seconda serie dei truck in edizione limitata 'Built to Serve', che onorano le truppe hanno servito l’America. Disponibile in cinque diversi pacchetti, ognuno dei quali simboleggia uno dei rami militari terrestri, aerei o marittimi d'America, porta tocchi visivi unici dentro e fuori ed è compatibile con tutti gli stili di carrozzeria e propulsori della Ram 1500.



Limitata a 1.000 unità ciascuno, la seconda serie porta i colori esterni Ceramic Grey e Patriot Blue, completi di accenti Light Ambassador Blue nell’abitacolo. Altre vernici per il 1500 ‘Built to Serve’ includono Gator, Diamond Black, Anvil, Billet Silver, Tank e Flame Red, mentre la produzione di Spitfire e Bright White sarà limitata a 500 ciascuna. I truck sono decorati con la bandiera degli Stati Uniti, la scritta ‘Built to Serve’ sui pannelli posteriori e sono dotati di finiture nere su griglia, paraurti, stemmi, gradini laterali, doppi terminali di scarico e ruote in alluminio da 20 pollici.



L'interno continua a rendere omaggio ai militari con finiture esclusive, accentuate dalle corrispondenti cuciture colorate denominate Light Frost, Light Diesel Grey, Light Ambassador Blue, Core Green e Orange. Ogni sedile anteriore è dotato di pannelli in velcro ricamati ‘Built to serve’.



Anche la targhetta del cruscotto ‘Built to Serve’, i rivestimenti in tessuto e vinile, il rivestimento interno in nero onice, il vano portaoggetti con serratura e i tappetini per qualsiasi tempo fanno parte della costruzione. Ogni camion è 4ž4, tra cui il differenziale posteriore con bloccaggio elettronico, le piastre paramotore di protezione della sospensione anteriore, la scatola dello sterzo, il serbatoio del carburante e la scatola di trasferimento, gli ammortizzatori per fuoristrada calibrati per mezzi pesanti, controllo in discesa, ganci di traino e pneumatici fuoristrada.