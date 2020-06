Porsche Cayenne, un cuore V8 batte per la nuova GTS

Dinamismo ed esclusività insieme, è la sfida di Porsche con Cayenne GTS e Coupé. La casa tedesca ha completato la sua gamma di SUV con due veicoli progettati per offrire prestazioni di guida eccezionali. In particolare, per i modelli GTS, il propulsore svolge un ruolo particolarmente importante: invece del motore V6 Biturbo da 3,6 litri del suo predecessore, sotto il cofano batte ora un cuore V8. Il motore Biturbo da 4 litri offre prestazioni notevolmente migliorate.



Entrambi i modelli GTS sono in grado di raggiungere la velocità da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi con il pacchetto Sport Chrono e hanno una velocità massima di 270 km/h. Al 'senso' di prestazione contribuisce anche il sistema di scarico sportivo appositamente configurato e progettato per produrre un suono pieno e sportivo. Sui nuovi modelli Cayenne GTS, le sospensioni a molla in acciaio di serie, abbassano la vettura di 20 millimetri e includono il Porsche Active Suspension Management (PASM) per un controllo attivo e molto sportivo degli ammortizzatori. I nuovi modelli Cayenne GTS sono dotati di serie di ruote RS Spyder Design da 21 pollici lucide satinate, fari a LED con Porsche Dynamic Light System (PDLS) e la barra luminosa posteriore a LED. Le prese d'aria anteriori, i finestrini laterali, i terminali di scarico dell'impianto di scarico sportivo e i loghi Porsche sul retro sono tutti virati in nero.



Tra i materiali scelti per l'interno ci sono l'Alcantara, per il rivestimento del tetto, dei pannelli centrali dei sedili, dei braccioli e delle ante della consolle centrale, così come l'alluminio spazzolato scuro. I nuovi modelli Cayenne GTS sono disponibili per l'ordine e saranno disponibili in concessionaria dall'inizio di luglio. In Germania, i prezzi partono da 114.087 euro per le Cayenne GTS e 118.490 euro per le Coupé.