Mercedes Classe E, dalla berlina alla All-terrain:5 versioni

La nuova generazione di Classe E debutta sul mercato in cinque esclusive versioni (Sport, Business Sport, Exclusive, Premium e Premium Plus), realizzate su misura per le esigenze dei clienti italiani, con prezzi a partire da 55.550 euro per la E 200 EQ-BOOST in versione berlina. Con più di 14 milioni di berline e station-wagon consegnate dal 1946 in poi, Classe E è la serie più venduta nella storia della Mercedes-Benz.Proprio per questo, da molti, viene considerata il 'cuore del marchio'. Nel 2016 la decima generazione di Classe E ha fissato nuovi parametri di riferimento estetici con il suo design pulito e al contempo emozionale, abbinato a interni pregiati ed esclusivi. A caratterizzarla è stata anche la gran quantità di innovazioni introdotte con questa serie, come ad esempio i sistemi di assistenza alla guida.Questa sintesi di emozione ed intelligenza ha avuto un grande successo: fino ad oggi, infatti, sono già più di 1,2 milioni i clienti in tutto il mondo che hanno scelto di acquistare una Classe E berlina, Station-Wagon o All-Terrain di attuale generazione.



Il rinnovamento principale si può riscontrare nel design, ora più dinamico con i fari anteriori differenti rispetto al passato (fari interamente a LED di serie e i fari Multibeam LED a richiesta), un nuovo disegno delle luci posteriori e della mascherina del radiatore nonché del paraurti anteriore. Inoltre, per laversione All-Terrain le linee sono più simili a quelle dei suv. Gli interni sono impreziositi da nuovi colori e materiali per gli allestimenti, tra cui i nuovi accostamenti cromatici grigio magma/grigio neva (interni Avantgarde), nero/marrone noce (interni Exclusive) e grigio magma/beige latte macchiato (interni Exclusive), abbinati a elementi decorativi disponibili in legno di frassino a poro aperto argento, radica di noce fondente, alluminio spazzolato e alluminio con rifinitura a effetto carbonio. I sedili coniugano la tipica comodità Mercedes-Benz nei lunghi viaggi con un design all'avanguardia. Nuova Classe E dispone dell'ultimissima generazione di sistemi di assistenza alla guida Mercedes-Benz che collaborano attivamente con il conducente.

Il risultato è un livello elevato di sicurezza attiva: berlina e station-wagon sono in grado di intervenire qualora il guidatore non reagisca. Il sistema di riconoscimento hands-off adesso funziona in modo capacitivo, aumentando il comfort di comando nella guida parzialmente autonoma. In aggiunta è possibile ordinare anche alcune funzioni Intelligent Drive. Tra queste figurano il sistema di assistenza attivo al rilevamento automatico del limite di velocità, che reagisce alle variazioni di limitazione della velocità con l'ausilio sia di dati cartografici che del sistema di riconoscimento automatico dei segnali stradali. La dotazione comprende anche l'adattamento della velocità in funzione del percorso prima di curve, rotatorie, caselli autostradali, incroci a T e prima della svolta per immissione/uscita da autostrade/superstrade. Se è attivato ilsistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC con adeguamento della velocità in funzione del percorso, Classe E ora può reagire perfino alle informazioni fornite dal servizio LiveTraffic. Idealmente ciò accade già prima che il guidatore o i sensori radar e delle telecamere rilevino la situazione. Al riconoscimento di una coda la velocità viene preventivamente ridotta a circa 100 km/h, se il guidatore non decide volontariamente di agire in modo diverso.



Nuova Classe E è dotata dell'ultimissima generazione del sistema multimediale MBUX (Mercedes-Benz User Experience), che comprende, di serie, due ampi schermi da 10,25 pollici/26 cm disposti uno accanto all'altro per un effetto widescreen. A richiesta (o di serie a seconda delle versioni) sono disponibili anche due schermi da 12,3 pollici/31,2 cm. Un'altra novità di Classe E è la cinematica del sedile Energizing, che consente di creare i più disparati programmi finalizzati al benessere.