Maserati Ghibli Hybrid, presentazione il prossimo 15 luglio

Con un comunicato che si legge con la stessa rapidità con cui un ipotetico fulmine colpisce - è accaduto in un video teaser dei giorni scorsi - la torre della Maserati a Modena, 'elettrificandone' il futuro, la Casa del Tridente ha ufficializzato la presentazione (via web) della nuova Ghibli Hybrid per il prossimo 15 luglio. Fin qui le notizie certe, così come è certo che in autunno verrà svelata la MC20, prima supercar a motore centrale di Maserati dai tempi della berlinetta da competizione MC12 del 2006. Per Ghibli Hybrid le indiscrezioni della stampa aggiungono interessanti dettagli. Il punto di partenza per la nuova gamma - che offrirà anche una più estesa digitalizzazione della strumentazione di bordo e una dotazione davvero ampia di ADAS destinati a rendere più sicura e confortevole la guida in ogni situazione - sarà un turbo benzina 4 cilindri 2.0 abbinato ad un sistema mild hybrid.



Per gli appassionati della guida più emozionale potrebbe anche essere prevista in una seconda fase una Ghibli elettrificata con il 3.0 V6, anch'esso aggiornato con sistema mild hybrid. Maserati ha annunciato da tempo che tutta la futura gamma sarà composta da versioni 100% elettrificate.