Ford Bronco sfida Jeep Wrangler nel mercato off-road

Come nei migliori film western un colpo di pistola sparato da lontano accende la rivalità tra due protagonisti e lascia già immaginare quelle che saranno le scene successive, cioè il duello 'faccia a faccia'. Nel caso specifico la canna fumante è nella mano del COO di Ford Jim Farley, che ha parlando alla conferenza mondiale sull'industria automobilistica del 2020 all'inizio della scorsa settimana, ha detto ''Siamo già il marchio numero uno nel cross-shopping (cioè l'alternativa di scelta) con Jeep e Bronco è un prodotto iconico e amato''. Nella stessa occasione Farley ha detto che il nuovo Bronco sarà ''di gran lunga superiore'' rispetto al Wrangler, questo anche se l'Ovale Blu non ha ancora svelato i dettagli del nuovo 4x4.



Fino ad oggi 'anticipato' con diversi teaser ed anche 'vittima' dei ritardi per la pandemia, Bronco resta ancora un nuovo prodotto poco conosciuto. Si sa che il nuovo modello si rivolge agli appassionati dei fuoristrada 'puri' con configurazioni a due e quattro porte, proprio come Wrangler e sta per entrare in produzione nello stabilimento di Fords Wayne, nel Michigan. Successivamente arriverà il modello Bronco Sport che condivide le basi con Ford Escape. E in questo caso la produzione avverrà nello stabilimento di Fords Hermosillo in Messico.



Oltre che in America del Nord il nuovo 4x4 verrà venduto dopo il lancio in luglio anche in circa 100 mercati dell'area IMG di Ford tra cui India, Vietnam,Thailandia e Sudafrica.