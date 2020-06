Ford Transit RWD, debutta automatico 10 marce della Mustang

E' la stessa Ford, azienda fortemente impegnata nella elettrificazione delle auto e dei veicoli commerciali, ha confermare che quando il lavoro diventa 'duro' la soluzione ottimale resta sempre il tanto osteggiato diesel. Per coppia motrice, potenza, bassi consumi e ridottissimo impatto ambientale il motore alimentato a gasolio è praticamente insostituibile. E diventa ancora più efficiente ed 'amico' dell'ambiente se lo si accoppia ad una trasmissione automatica a 10 rapporti, studiata proprio per sfruttare al massimo le qualità del propulsore diesel. Sulla scia di questo trend l'Ovale Blu ha annunciato una importante novità nella gamma Transit, dedicata alle applicazioni più gravose e in combinazione con i telaio a trazione posteriore. Con il moderno motore EcoBlue diesel da 170 Cv di 2,0 litri, debutta infatti una trasmissione automatica a 10 rapporti, che è in grado di offrire le migliori prestazioni in applicazioni come camper, minibus, cassonati ribaltabili, refrigerati per consegna di generi alimentari e veicoli dei servizi di emergenza. La nuova combinazione cambio-motore offre la soluzione ideale per le applicazioni RWD Transit in cui i sistemi automatici sono preferiti per la loro facilità d'uso e praticità. Sviluppata internamente dagli ingegneri Ford e collaudata in modelli diversi come i pluripremiati pick-up Usa Ranger e F-150, nonché nell'auto sportiva Mustang, la trasmissione intelligente è progettata per ridurre al minimo i consumi di carburante e le emissioni in quanto l'ampia rapportata consente al motore di funzionare nel modo più efficiente.



"I conducenti del Transit apprezzeranno l'erogazione regolare della potenza del nostro cambio automatico a 10 velocità leader della categoria e gli operatori trarranno vantaggio dalla sua durata ed efficienza - ha affermato Hans Schep, direttore generale veicoli commerciali di Ford Europa - Più facile da guidare e con un'eccellente capacità di traino, l'opzione automatica per gli utenti pesanti di Transit migliora il carattere robusto, capace e le eccellenti caratteristiche di guida che hanno guadagnato il rispetto delle aziende".