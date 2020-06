Volkswagen ID.3, consegne primi esemplari 1ST a settembre

Inizieranno a settembre le consegne della inedita ID.3, la rivoluzionaria auto elettrica Volkswagen che segna una tappa fondamentale nella storia della Casa di Wolfsburg. Ad annunciarlo il COO del brand Vw Ralf Brandstaetter, che sostituirà dal primo luglio Herbert Diess al comando della marca più importante del Gruppo Volkswagen. "L'offensiva elettrica su larga scala del nostro marchio sta prendendo avvio con ID.3. - ha detto Brandstaetter - e questa vettura sottolinea la nostra missione di fornire una mobilità senza emissioni a livello locale che sia adatta per l'uso quotidiano e alla portata di tutti". Le prime consegne, che riguarderanno coloro che hanno prenotato in anticipo la nuova auto elettrica, potranno essere gestite dai clienti scegliendo una delle due modalità previste. La consegna della ID.3 1ST acquistata potrà avvenire all'inizio di settembre ma spostando all'inizio del 2021 l'aggiornamento software per le due innovative funzioni digitali App Connect ed Head-up Display con realtà aumentata (AR). Va ricordato che si tratta di un sistema che proietta sul parabrezza le informazioni relative alla navigazione e agli assistenti di guida, dando però l'impressione che siano visualizzate alcuni metri davanti alla vettura, nel mondo reale.



I primi clienti della ID.3 che hanno un po 'più di pazienza potranno però scegliere una seconda opzione con consegna nel quarto trimestre 2020, e in questo caso l'auto sarà dotata di tutte le funzioni.



Inoltre, come ha confermato Juergen Stackmann, membro del board del marchio Volkswagen per le vendite, ''per coloro che hanno già prenotato la ID.3 e hanno atteso a lungo il semaforo verde per potersi mettere al volante di questo nuovo rivoluzionario modello offriremo come segno di ringraziamento l'iscrizione al ID.3 1ST Mover Club''. Una comunità, questa, che avrà un filo diretto con Volkswagen e che godrà di alcune agevolazioni come l'azzeramento dei canoni di leasing per i primi tre mesi''.



Dal prossimo 17 giugno, come era stato comunicato nei giorni scorsi, coloro che avevano aderito al pre-booking potranno ordinare la propria ID.3 1ST edition, scegliendo fra le tre versioni ID.3 1ST, la ID.3 1ST Plus e la ID.3 1ST Max, ciascuna caratterizzata da una configurazione specifica. Il listino definitivo della ID.3 1ST edition sarà ufficializzato con l'apertura degli ordini. Tuttavia, è già possibile dare indicazioni sui prezzi, che si confermano nettamente inferiori a quanto anticipato all'avvio del pre-booking: infatti, in Italia la ID.3 1ST avrà un prezzo di partenza significativamente inferiore ai 40.000 euro.