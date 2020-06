Nissan, 'pizzicata' per test su strada nuova Qashqai 2020

Spuntano le immagini spia della nuova Nissan Qashqai: è stato infatti pizzicato il prototipo in strada. La terza generazione del suv, che ha lanciato questa carrozzeria nel mondo delle quattro ruote, dovrebbe essere in vendita il prossimo anno e sarà costruita nello stabilimento dell'azienda giapponese a Sunderland.



Nel 2018 Nissan Qashqai ha venduto oltre 230.000 esemplari del modello in Europa, ed è stata la quinta vettura più venduta nel Regno Unito lo scorso anno, nonostante l'età e la crescente concorrenza nella sua categoria.



Per strada, nei giorni scorsi, sono state catturate tre versioni prototipo del nuovo Qashqai durante dei test di prova.



Le auto sfoggiavano un rivestimento mimetico, sotto al quale è stato possibile intravedere comunque una sorta di mantenimento dello stile familiare, sulla scia però di un design più spigoloso come evidenziato dalla nuova Juke. Anche la parte anteriore dell'auto sembra essere leggermente più bassa rispetto al modello precedente. La nuova Qashqai continuerà a utilizzare la piattaforma CMF della Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance, utilizzata anche per la Renault Kadjar e la più grande Nissan X-Trail.



Sebbene non sarebbe stato ancora confermato, si prevede che Nissan non offrirà alcun motore diesel per il nuovo modello, ma offrirà una gamma ampliata di propulsori elettrificati, che vanno dalle opzioni ibrido leggero a 48 V a un propulsore ibrido plug-in basato su quello del Mitsubishi Outlander PHEV.