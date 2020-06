Citroen C1, da settembre firmata Jean-Charles de Castelbajac

E' ora ordinabile anche in Italia la nuova Citroen C1 JCC+. La piccola francese nata dall'incontro creativo tra Citroën e lo stilista francese Jean-Charles de Castelbajac, si distingue dalle 'normali' C1 per il nuovo stile esterno dai colori 'pop' tanto cari a Jean-Charles de Castelbajac: il rosso per la passione, il blu come la speranza, il giallo come l'energia del sole. Sia all'esterno che all'interno, la mano che il designer ha messo su C1 si nota da numerosi inserti colorati. All'esterno, il colore del tetto nero (Ink Black), si abbina ai cinque colori della carrozzeria (Polar White, Ink Black, Silver Grey, Graphite Grey e Love Red), mentre i vetri posteriori e il lunotto sono oscurati. I profili passaruota sono in nero opaco, mentre i cerchi in lega da 15'' in Planet Black. I colori preferiti da Jean Charles de Castelbajac si ritrovano nel rosso delle conchiglie dei retrovisori, nel blu dei coprimozzi e nel giallo della personalizzazione dei montanti posteriori. La sua firma esclusiva personalizza il portellone del bagagliaio (con le iniziali del designer 'JCC+') e le portiere anteriori (con il monogramma 'JCC x chevrons'). All'interno, un pacchetto specifico valorizza l'abitacolo con plancia di bordo Love Red, profili delle bocchette dell'aria Bianco Porcelaine, profilo del sistema multimediale e base del cambio nero brillante. Si ritrova la firma esclusiva del designer impunturata sugli appoggiatesta dei sedili anteriori in tessuto Blue e sui tappetini anteriori. Citroën C1 JCC+ è ordinabile in Italia a 14.450 euro e arriverà nelle concessionarie a settembre.