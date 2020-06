Suzuki rinnova gamma, nuova Ignis Hybrid dal 20 giugno

Arriva la nuova Ignis Hybrid di Suzuki, suv ultracompatto con meno emissioni e meno consumi rispetto ai modelli che l'hanno preceduta. La casa giapponese l'ha presentata alla stampa a Fiano (Torino), il lancio commerciale è previsto per il 20 e 21 giugno.



"Lanciamo una vettura ibrida, ma questa non è una novità perché tutta la nostra gamma è ibrida dal 2016. Una risposta alla Panda ibrida? No, è il contrario, è la Fiat che dice di volere fare un sistema ibrido come Ignis", ha detto il presidente Massimo Nalli. "La prima generazione di Ignis - ha spiegato Andrea Henke, responsabile Marketing di Suzuki Italia - risale a vent'anni fa.



E' una vettura unica per stile, tecnologia, versatilità, tutto in una vettura molto compatta, lunga 3,27 metri. La riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2 rispetto al modello precedente è evidente. Sul fronte delle emissioni il miglioramento della Ignis Hybrid con trazione anteriore e cambio manuale è del 9% rispetto alla precedente Ignis ibrida e del 17% rispetto alla precedente versione benzina. I consumi sono il 17% in meno, riduzione che arriva al 26% sul ciclo urbano".



L'obiettivo commerciale è di venderne 10.000 nel 2020 e 12.000 nel 2021, l'80% versione Top e il 20% Cool, il 40% 4x4 e il 15% con cambio automatico I prezzi della nuova vettura Suzuki partiranno rispettivamente da 16.500 euro per la versione Cool e da 17.750 euro per la Top, con uno sconto in entrambi i casi di 2.000 euro senza vincoli fino alla fine di giugno. Sulla Ignis sono proposti sistemi di guida guida autonoma di livello 2, che assicurano al guidatore e ai passeggeri, assistenza e protezione: frenata automatica d'emergenza, sistema 'guidadritto' per il mantenimento della corsia e sistema 'restasveglio'' per il monitoraggio dei colpi di sonno.