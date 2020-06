Panda Easy Hybrid, dopo la Cross ecco la Urban

Dopo la City Cross, la panda in versione ibrida si veste anche Urban. La Nuova Panda Easy Hybrid, equipaggiata con la tecnologia mild hybrid, debutta ora sul mercato con una nuova versione dedicata alla 'vita da città', dopo le versioni Panda City Cross. La novità prosegue il cammino sulla strada dell'elettrificazione iniziato a febbraio con il lancio della Panda Hybrid Launch Edition, serie speciale presentata in contemporanea con la Fiat 500 Hybrid, poi proseguito a marzo con la presentazione della Nuova 500.

La Panda Hybrid è equipaggiata con la nuova motorizzazione mild hybrid a benzina che abbina il nuovo motore da 1 litro a 3 cilindri della famiglia Firefly, da 70 CV (51,5 kW), ad un motore elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator) che permette di recuperare energia in fase di frenata e decelerazione, immagazzinarla in una batteria al litio da 11 Ah di capacità, e sfruttarla, con una potenza di picco di 3,6 kW, per riavviare il motore termico dopo uno stop in marcia e per assisterlo in fase di accelerazione. Rispetto al propulsore 1.2 Fire da 69 CV, la motorizzazione Mild Hybrid su Panda Easy Hybrid consente un abbattimento di consumi e di emissioni di CO2, fino al 20%. Per la trasmissione, è stato scelto un nuovo cambio a 6 marce, progettato per ottimizzare il range di utilizzo del motore.

Contraddistinta dal logo 'Hybrid' sul portellone posteriore, la Panda Easy Hybrid è stata pensata come vettura funzionale per la città, compatta all'esterno ma che all'interno vanta abitabilità e modularità dello spazio, grazie ai vani portaoggetti e alle diverse configurazioni dei sedili anteriori e posteriori. A richiesta, anche la nuova Panda Easy Hybrid può essere equipaggiata con il nuovo pacchetto D-Fence by Mopar composto da tre dispositivi che potrebbero risultare utili in città: un filtro che trattiene le impurità che arrivano dall'esterno, blocca il particolato e praticamente il 100% degli allergeni, oltre a ridurre del 98 per cento la formazione di muffe e batteri; un purificatore per l'aria all'interno dell'abitacolo che filtra le micro-particelle, come il polline o i batteri; una lampada a raggi UV che aiuta a igienizzare tutte le superfici di contatto come volante, cambio e sedili. In caso di finanziamento BE-HYBRID la Panda Easy Hybrid viene proposta a giugno con Zero Anticipo, Zero rate fino al 2021 e al prezzo promozionale di 9.900 euro.