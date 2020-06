Opel, Corsa-e arriva anche nella versione GS Line

Opel Corsa-e estende la sua gamma. Alle versioni Edition ed Elegance, si è aggiunta ora la versione GS Line caratterizzata da elementi sportivi come i cerchi in lega da 16'', sedili sportivi per il guidatore e il passeggero anteriore, pedali in alluminio, tetto nero e paraurti dal look sportivo. Con 100kW (136 CV) prodotti dal motore elettrico, la Opel Corsa-e accelera da zero a 100km/h in soli 8,1 secondi.



''Con il nuovo livello di equipaggiamento GS Line, Opel Corsa-e acquisisce un aspetto particolarmente sportivo che si adatta perfettamente alle sue prestazioni dinamiche - ha detto il responsabile di Opel Germania, Andreas Marx - Le nostre auto elettriche offrono emozioni senza emissioni, rendendo la mobilità elettrica elegante ed entusiasmante. Inoltre, i prezzi sono estremamente accessibili''.



La Corsa elettrica garantisce una autonomia fino a 337 km nel ciclo WLTP. A disposizione, inoltre, come optional, i fari adattivi IntelliLux LED, che sono unici in questo segmento di mercato.



In Italia, agli incentivi Opel, che per Corsa-e arrivano a 5.000 euro, si aggiunge l'ecobonus statale che arriva fino a 6.000 euro per le vetture con emissioni di CO2 sotto i 20 g/km in caso di rottamazione di una vettura Euro 0, 1, 2, e 3. Così la riduzione del prezzo di listino arriva a ben 11.000 euro.



Tutti gli allestimenti di nuova Opel Corsa e Corsa-e sono equipaggiati con standard che riguardano anche la sicurezza, come la telecamera frontale che coinvolge vari sistemi di assistenza. Tra i dispositivi disponibili il riconoscimento dei cartelli stradali, il sistema di mantenimento della corsia di marcia, il sistema di frenata automatica di emergenzabasato su radare il sistema per la prevenzione dei colpi di sonno.



Opel Corsa-e ha come standard il quadro strumenti digitale a colori con schermo da 7'' e il sistema di infotainment è dotato di schermo touch a colori da 7'' anch'esso, Bluetooth per vivavoce e streaming dei contenuti dello smartphone, Apple CarPlay, Android Auto, presa USB e radio digitale DAB+.



La nuova Opel Corsa-e offre come standard anche il nuovo servizio di Opel Connect. Con funzioni utili, come la navigazione live con informazioni sul traffico in tempo reale, la verifica dei principali dati relativi al veicolo mediante app, il collegamento diretto con il soccorso stradale e la chiamata di emergenza (eCall), guidatore e passeggeri possono viaggiare in tutta tranquillità.